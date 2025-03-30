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Дизайн рамного внедорожника, который хочет возродить Nissan, был придуман за 1 час

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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В автомобильной промышленности процесс проектирования новой модели бывает долгим и сложным. Нередко он охватывает многие месяцы или даже занимает годы. Однако с одним рамным внедорожником Nissan, который обещают возродить в ближайшие годы, все было абсолютно иначе. 

В 1999 году японский автопроизводитель представил брутальный вездеход Xterra, концепт которого был нарисован штатным художником Nissan всего за один час. Этот занимательный факт напоминает о важности вдохновения и спонтанности в автомобильном дизайне.

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Nissan Xterra

В конце 90-х Nissan искал возможность разработать внедорожник на базе шасси своего пикапа Frontier. Цель состояла в том, чтобы создать машину, которая была бы функциональной, надежной и доступной по цене, а также умела ездить по бездорожью. 

Директором проекта был назначен Том Семпл. Как утверждают сотрудники, работавшие с ним в «Ниссан», на глазах всей своей команды он схватил маркер и всего за 1 час набросал на бумаге внешний облик Xterra, заложив первый и главный кирпичик для появления такого автомобиля в реальности. 

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Nissan Xterra

Девизом проекта была фраза: «Все, что нам нужно, ничего лишнего». И она полностью оправдалась в экстерьере серийного внедорожника, которому достались необычная линия остекления, прочный багажник на крыше, боковые подножки и запасное колесо, установленное на двери багажника, а также легко очищаемые материалы и продуманно организованные места для хранения внутри. 

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Официальный тизер нового внедорожника Nissan, который может оказаться возрожденным Xterra

Машина быстро завоевала свою клиентуру и просуществовала до 2015 года. А теперь ее хотят вернуть в виде более современной модели с полным приводом, умной внедорожной электроникой и брутальным дизайном как на официальном тизере выше.

Появление такого внедорожника ждут в 2028 году. 

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Фото:Nissan

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