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Новое поколение Audi TT показалось на качественных изображениях

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2026 audi tte comes virtually as the iconic light sports car s ev spiritual successor 248996 1 1

Audi продолжает терять покупателей. Прошлый год оказался для автопроизводителя из Ингольштадта настоящим кошмаром. Компания продала 1 миллион 671 тысячу 218 машин, что на 11,8 процента ниже, чем годом ранее.

Не помогает «Ауди» даже активный переход на электромобили, которые за прошлый год упали в спросе на 7,8% до 164 тысяч 480 единиц. Немецкому автопроизводителю предстоит срочно что-то предпринять, чтобы вернуть покупателей. 

2026 audi tte comes virtually as the iconic light sports car s ev spiritual successor 1 1

Считается, что одним из способов сделать это может стать возвращение в строй некогда популярных моделей. Среди них имеет шансы затесаться легендарное компактное купе TT. 

Как мог бы выглядеть этот автомобиль, если ему решатся дать «зеленый свет», на днях показал независимый художник с ником «lars_o_saeltzer», который также известен в Сети под именем «Larson Design».

2026 audi tte comes virtually as the iconic light sports car s ev spiritual successor 2 1
Неофициальный рендер нового Audi TT

Цифровой дизайнер предполагает, что возрождение Audi TT не будет иметь смысл с двигателем внутреннего сгорания, поэтому знаменитое купе было продемонстрировано в виде электрокара. 

Автомобиль, показанный на неофициальных изображениях, сохранил характер оригинального TT, но стал выглядеть гораздо современнее и динамичнее.

2026 audi tte comes virtually as the iconic light sports car s ev spiritual successor 3 1

Машине на рендерах досталась закрытая решетка радиатора, зауженные фары с вертикальными линиями «поворотников», спортивный передний бампер, рельефные боковины с аэродинамичными колесами и задние фонари, выполненные в виде единого тонкого светодиодного блока. 

Когда такой автомобиль появится и появится ли вообще пока сказать сложно. Все будет зависеть от того, какой план выберет нынешнее руководство Audi для выхода из кризиса.

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Фото:Larson Design

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