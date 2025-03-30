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Кроссовер Subaru Outback после 100 тысяч км пробега: машину разобрали до винтика (фото)

Текст: Алексей Шмидт
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Авторитетное немецкое автомобильное издание на протяжении многих лет занимается ресурсными тестами машин, которые после преодоления дистанции в 100 тысяч км пробега подвергаются полному разбору.

В ходе него независимые технические специалисты оценивают в каком состоянии находятся детали автомобиля, после чего выносят свой вердикт.

Одним из последних автомобилей, которые прошли это испытание, стал кроссовер Subaru Outback с мотором рабочим объемом 2,5-литра.

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Как это часто бывает, после 100 тысяч километров пробега обивка водительского сиденья и боковых панелей машины немного износилась, но не протерлась насквозь.

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На заднем бампере после прохождения ресурсного теста появились царапины и признаки коррозии. На защитной панели, дверях и панели за задним бампером обнаружились следы коррозии.

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Двигатель остался в хорошем состоянии и за пройденный километраж не продемонстрировал заметных следов износа.

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Единственным нюансом стало неравномерное отложение нагара на одном из его выпускных клапанов, но это можно считать нормой при таком пробеге.

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В пустых полостях машины обнаружилось много грязи, распределенной неравномерно.

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Осмотр днища автомобиля не выявил абсолютно никаких масляных потеков ни с мотора и трансмиссии, ни с дифференциалов. 

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Один из «стаканов» потерял защитный пыльник, из-за чего внутри него образовалась ржавчина.

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Шестерни дифференциала продемонстрировали небольшие следы износа, но это не привело к появлению шума. 

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Сайлентблок правого рычага подвески потрескался и начал отслаиваться. 

Результаты ресурсного теста показали, что Subaru Outback достойно справился с первыми 100 тысячами километров пробега, но продемонстрировал некоторые нюансы, которые стоит иметь в виду владельцам таких машин в будущем при его эксплуатации. 

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Фото:AutoBild

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