Новый седан Nissan Maxima показали на первых изображениях

Последняя неделя марта 2025 года ознаменовалась резким всплеском в интернете инфоповодов, посвященных автопроизводителю Nissan. Компания анонсировала план борьбы с кризисом и обозначила целый спектр новых моделей, которые выведет в продажу в ближайшие годы.

Эту тему быстро подхватили цифровые дизайнеры, решившие воспользоваться «хайпом» и обратить на себя внимание новыми проектами, главной темой которых являются автомобили этой японской марки.

Nissan Maxima предыдущего поколения

Одним из них оказался независимый художник, использующий в соцсетях ник «Jlord8». В отличие от других своих коллег по цеху специалист по компьютерной графике взялся «прокатиться» на теме потенциального возрождения бизнес-седана Nissan Maxima, снятого с производства в 2023 году.

Дизайнер подготовил неофициальный рендер девятой генерации Maxima, предсказав, как могла бы выглядеть такая 4-дверка, если бы ей было суждено вернуться в модельный ряд Nissan.

В своей работе автор рендера черпал вдохновение с новейших моделей «Ниссан», в том числе ее кроссовера Kicks. Седану Maxima досталось аналогичное оформление передней части кузова с новым капотом, замысловатой световой подписью фар, идентичной решеткой радиатора и строгим бампером.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Maxima

Дополнили общую картину новые футуристичные колесные диски и слегка пересмотренные боковины с переделанной линией остекления.

Никаких подтвержденных официально сведений о том, что Maxima нового поколения действительно находится в разработке, нет. Тем не менее, если такой автомобиль все же появится, то с большой долей вероятности он будет использовать под капотом гибридный силовой агрегат.

До своего снятия с конвейера эта бизнес 4-дверка Nissan комплектовалась 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6, развивающим 304 лошадиные силы и 354 Нм. Помогал ему передний привод и вариатор.