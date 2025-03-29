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Новый седан Nissan Maxima показали на первых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2026 nissan maxima virtually returns to the car world with a kicks inspired face 1 1

Последняя неделя марта 2025 года ознаменовалась резким всплеском в интернете инфоповодов, посвященных автопроизводителю Nissan. Компания анонсировала план борьбы с кризисом и обозначила целый спектр новых моделей, которые выведет в продажу в ближайшие годы. 

Эту тему быстро подхватили цифровые дизайнеры, решившие воспользоваться «хайпом» и обратить на себя внимание новыми проектами, главной темой которых являются автомобили этой японской марки.

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Nissan Maxima предыдущего поколения

Одним из них оказался независимый художник, использующий в соцсетях ник «Jlord8». В отличие от других своих коллег по цеху специалист по компьютерной графике взялся «прокатиться» на теме потенциального возрождения бизнес-седана Nissan Maxima, снятого с производства в 2023 году.

Дизайнер подготовил неофициальный рендер девятой генерации Maxima, предсказав, как могла бы выглядеть такая 4-дверка, если бы ей было суждено вернуться в модельный ряд Nissan.

В своей работе автор рендера черпал вдохновение с новейших моделей «Ниссан», в том числе ее кроссовера Kicks. Седану Maxima досталось аналогичное оформление передней части кузова с новым капотом, замысловатой световой подписью фар, идентичной решеткой радиатора и строгим бампером. 

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Maxima

Дополнили общую картину новые футуристичные колесные диски и слегка пересмотренные боковины с переделанной линией остекления. 

Никаких подтвержденных официально сведений о том, что Maxima нового поколения действительно находится в разработке, нет. Тем не менее, если такой автомобиль все же появится, то с большой долей вероятности он будет использовать под капотом гибридный силовой агрегат. 

До своего снятия с конвейера эта бизнес 4-дверка Nissan комплектовалась 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6, развивающим 304 лошадиные силы и 354 Нм. Помогал ему передний привод и вариатор. 

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Фото:Jlord8

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