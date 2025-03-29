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Nissan выпустит новый кроссовер с копеечной ценой для конкуренции с VW, Renault и Fiat

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Nissan, сталкивающийся в последние годы с серьезными финансовыми проблемами, готовит целую россыпь новых моделей, которые должны помочь компании выбраться из кризиса. Одним из таких автомобилей может оказаться некий субкомпактный кроссовер с очень низкой ценой, главным рынком для которого станет Латинская Америка.

Независимый дизайнер Клебер Силва выложил в своем аккаунте «KDesign AG» неофициальные рендеры такого автомобиля, представив как он может выглядеть. 

Концепция субкомпактного вседорожника Nissan, которому предстоит навязать конкуренцию таким новым представителям своего сегмента как Volkswagen Tera, Renault Kardian и Fiat Pulse, включает в себя ряд дизайнерских решений, уже использующихся в автомобилях компании.

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Спекулятивный рендер нового ультрабюджетного кроссовера Nissan (Kleber Silva)

Среди них агрессивная фирменная решетка радиатора V-Motion и простые по форме и наполнению фары, которые позволят сделать машину доступнее.

Колесные арки и двери автомобиля примерят неокрашенный пластик, позволяющий защитить кузов от повреждений, а на крыше расположатся крупные черные рейлинги, призванные компенсировать компактные размеры кроссовера установкой на него так называемых экспедиционных корзин, автобоксов или кофров.

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Спекулятивный рендер нового ультрабюджетного кроссовера Nissan (Kleber Silva)

Подробности о механической стороне нового субкомпактного кроссовера Nissan пока не приводятся, но, скорее всего, ему предстоит использовать малолитражные атмосферные моторы, а также механическую коробку передач или вариатор CVT.

Официальная презентация новинки японского автопроизводителя может состояться ориентировочно в конце 2025 – начале 2026 года. Первым и пока единственным рынком для нее станет Южная Америка.

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Фото:KDesign AG

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