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Nissan представил кроссовер для тех, кто мечтает сбежать из города

Текст: Алексей Шмидт
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Дома на колесах и кемперы в последние годы стали все более популярными видами техники среди активных путешественников. Это подвигло ведущих автопроизводителей обратить свое внимание на этот перспективны сегмент и адаптировать некоторые из своих популярных моделей в подобие автодомов.

Недавно к их числу присоединился Nissan с его бестселлер-кроссовером X-Trail, который получил версию Overlander. Пакет доработок для машины доступен исключительно в ее 5-местной конфигурации и в варианте с полным приводом. 

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Nissan X-Trail с пакетом Overlander

X-Trail для тех, кто хочет сбежать из города, включает в свое оснащение ряд деталей, которых нет у оригинального семейного кроссовера. 

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В их числе: внедорожные покрышки AllTerrain, приподнятая подвеска, боковой тент, экспедиционный багажник на крыше с интегрированным в него светодиодным освещением и раскладная палатка, устанавливающаяся на крышу.

Кроме того, в комплекте с машиной идет специальное ограждение на 20 квадратных метров для создания собственной зоны комфорта вокруг автомобиля, импровизированный душ, двуспальная кровать, плита и 18-литровый холодильник.

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Приводит в движение кемпер на базе X-Trail 213-сильная гибридная силовая установка e-Power, работающая в связке с автоматической коробкой передач. 

Стоимость машины с пакетом Overlander в Европе составляет 22 тысяч 900 евро или 2,1 миллиона рублей. 

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Фото:Nissan

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