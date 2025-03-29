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У спорткара Nissan Z появился широкофюзеляжный обвес от Liberty Walk

Текст: Михаил Романченко
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Японское тюнинг-ателье подготовило пакет доработок для одного из популярных на местном рынке спортивных автомобилей – Nissan Z. И без того динамично выглядящую машину наделили широкофюзеляжным обвесом, который сделал ее дизайн еще круче.

Он получил имя «Works» и включает в себя комплект диффузоров, скошенное заднее крыло с утиным хвостом, расширители колесных арок и новый капот. 

Модернизированный кузов машины сидит на независимой пневматической подвеске, а сама она щеголяет несколькими другими важными дополнениями. В их числе: новые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и выхлопная система с регулируемыми клапанами. 

nissan z liberty walk
Nissan Z в тюнинге от ателье Liberty Walk

Возиться с салоном Nissan Z в Liberty Walk не стали, сохранив ему оригинальный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов и акустическую систему Bose с восемью динамиками.

В базовой версии эта модель включает в свой арсенал множество современных прелестей жизни, среди которых значится подогрев сидений, датчики парковки, точка доступа Wi-Fi.

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Стоимость модернизированного Nissan Z от Liberty Walk пока не раскрывается, но сам японский спорткар сейчас стоит от 40 тысяч долларов или 3,4 миллиона рублей. Разумеется, переделанный автомобиль будет оценен гораздо дороже стоковой машины. 

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Фото:Liberty Walk

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