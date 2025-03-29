Новая мультимедийная система Hyundai оказалась подозрительным образом похожа на ту, что использует Tesla

Компания Hyundai представила свою новую информационно-развлекательную систему Pleos Connect, которая появится на рынке в следующем году. Она основана на операционной системе Android Automotive и, по-видимому, содержит цифрового помощника, работающего с использованием искусственного интеллекта.

«Мультимедийка» получила название Pleos. Ее запуск в серийных машинах Hyundai запланирован на второй квартал 2026 года, а к 2030 году такими системами будут укомплектованы более 20 миллионов автомобилей компании.

Но еще интересней оказалось не это, а сходство информационно-развлекательной системы корейского автопроизводителя с системой, которую используют автомобили Tesla.

Hyundai опубликовала мало фотографий своей «мультимедийки», но на тех, что сейчас доступны в Сети, можно заметить большой отдельно стоящий дисплей, который подозрительным образом похож на «Тесловский».

Сверху – мультимедийная система Tesla, снизу – информационно-развлекательная система Hyundai нового поколения

Причем это не единственное сходство двух систем Hyundai и Tesla. Корейская система Pleos повторяет даже некоторые элементы интерфейса своего конкурента.

К примеру, данные о включенном режиме трансмиссии и заряде батареи в обоих случаях располагаются в верхнем левом углу экрана.

Более того, мультимедийная система Hyundai оснащена сенсорным нижним рядом кнопок, которые также являются прерогативой машин Tesla.