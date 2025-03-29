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На продажу выставили причудливый внедорожник из Латвии: он такой один

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Компания Dartz, базирующаяся в Латвии, выставила на аукцион одно из своих уникальных творений – необычный внедорожник, построенный на базе американской модели Hummer H2. Машина уйдет с молотка на торгах «Barrett-Jackson», который пройдет в Палм-Бич с 24 по 26 апреля этого года.

Внедорожник существует в единственном экземпляре носит имя Prombron Black Stallion. Он был построен для съемок одного из голливудских фильмов, но для какого именно неизвестно. В Dartz постарались сделать машину причудливой настолько, насколько это возможно.

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Внедорожник Dartz Prombron Black Stallion, выставленный на торги в США

От обычного Hummer в дизайне автомобиля не осталось и следа. Оригинальные кузовные панели были заменены на совершенно новые детали, вдохновленные прочными и выносливыми военными машинами.

Кузов внедорожника окрасили в матовый черный цвет, а также кардинальным образом переделали его салон.

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Интерьер Prombron Black Stallion отделали коричневой и белой крокодиловой кожей, а также доработали его установкой нового декора и колонок акустической системы. 

dartz внедорожник

Информации о том, в каком состоянии находится машина нет. Ровно как и нет сведений о том, каким является ее техническое оснащение. Вероятно, она укомплектована мотором V8, работающим в паре с автоматической трансмиссией, но их характеристики неизвестны. 

Представители аукционного дома, который организовал торги внедорожником Dartz Prombron Black Stallion, предрекают этой модели стоимость не менее 500 тысяч долларов или около 42 миллионов 500 тысяч рублей. 

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Фото:Barrett-Jackson

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