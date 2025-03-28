Найден Hyundai Ioniq 5 с самым большим пробегом в мире: за 3 года он накатал 666 тысяч км

В мире известно о нескольких электрокарах Tesla, которые преодолели свыше 1 миллиона километров, но информации о больших пробегах электрических машин Hyundai раньше было не найти. Но на днях один из владельцев электромобиля Ioniq 5 поделился в соцсетях своим удивительным пробегом, который был накатан всего за 2 года.

По словам мужчины из Южной Кореи, он приобрел хэтчбек Ioniq 5 в 2022 году и с тех пор проехал на нем ни много ни мало 666 тысяч 255 километров. Это расстояние, которое понадобится тем, кто хочет совершить путешествие на Луну и обратно.

В сообщении владельца электромобиля не уточняется, о какой именно модификации Ioniq 5 идет речь. Но известно, что его оригинальная батарея отходила до 580 тысяч километров. Что интересно, Hyundai по какой-то неведомой причине согласилась заменить аккумулятор машины бесплатно.

Скриншот из соцсети

На большинстве рынков гарантия на аккумулятор составляет от 8 до 10 лет, а также имеет ограничение по пробегу около 160 тысяч км.

Почему корейский автопроизводитель решил покрыть расходы на замену батареи на своем популярном электрокаре остается только догадываться.

Мужчина владеет Ioniq 5 на протяжении 3 лет и 4-5 месяцев. Таким образом, чтобы достигнуть такого высокого пробега за короткий срок, ему приходилось проезжать по 16 тысяч 656 километров в месяц или 555 км в день.