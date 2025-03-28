В Японии продается крошечный, но вместительный автомобиль, который стоит дешевле любого китайского электрокара

Все больше автопроизводителей стремятся к тому, чтобы как можно быстрее создать ультрабюджетные электрические модели.

В Японии эту затею уже реализовала компания Nissan, продающая на местном рынке крошечный электрокар Sakura. Уникальной особенностью этой модели являются ее компактные размеры, но при этом вместительный салон, а также крайне низкая цена.

Машина была названа в честь декоративного растения «Сакура» и предлагается на японском рынке с 2022 года. Местные водители могут приобрести этот электрический хэтчбек всего за 2 миллиона 599 тысяч 300 иен, что эквивалентно сумме в 1,5 миллиона рублей. Это дешевле, чем на экспортных рынках стоят даже самые недорогие китайские «электрички».

Nissan Sakura

Несмотря на свою низкую цену Nissan Sakura предлагает значительный набор функций и достойную производительность, а также практичность, которые делают его идеальным выбором для езды по городу.

Представитель японского сегмента кей-каров, длина которого не может быть больше 3,4-метров, обладает способностью вмещать внутри до четырех взрослых пассажиров, а также предлагает для них 107-литровый багажник.

Интерьер Nissan Sakura

В базовой версии Sakura комплектуется кондиционером, салонным отопителем и даже системой автоматического экстренного торможения, но за радиоприемник предусмотрена доплата.

Машина оборудуется компактным 63-сильным электромотором, который трудится в связке с тяговым аккумулятором емкостью 20 кВт/ч.

Максимальная скорость машины составляет 130 километров, а на полностью заряженной батарее в ней можно проехать на расстояние до 180 км.