ДомойАвтоновости сегодняГолландский владелец BMW iX5 показал, сколько стоит заправить его кроссовер водородом

Голландский владелец BMW iX5 показал, сколько стоит заправить его кроссовер водородом

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
bmw ix5 hydrogen 08 1

Несмотря на низкую популярность автомобилей, работающих на водородных топливных элементов, некоторые крупные автопроизводители не отказываются от таких моделей. В их числе сегодня значится компания BMW, которая занимается мелкосерийным выпуском кроссовера iX5 Hydrogen и продает такие машины в Европе.

На днях один из владельцев водородного BMW iX5 из Нидерландов показал, сколько стоит заправить баллоны своей машины таким видом топлива.

Спойлер: итоговая сумма оказалась практически такой же, как в случае с обычным бензиновым X5.

hydrogen BMW iX5 The Netherlands 1 1

В коротком видео, опубликованном на YouTube-канале «BMW Blog», голландский обладатель BMW iX5 на горьком опыте убеждается, что заправка водородомобиля не стоит дешево.

Закачав в баллоны кроссовера BMW около 5 кг водорода, мужчина раскошелился на 100 евро или около 9 тысяч рублей. Итоговая сумма кажется слишком высокой для такого вида топлива, но если провести аналогию с бензиновым автомобилем это не совсем так.

bmw ix5 hydrogen 10 1

Местные журналисты подсчитали, что BMW X5 с бензиновым мотором обладает 82-литровым баком, так что его полная заправка в Европе обойдется владельцу в сумму около 153 евро или 13 тысяч 800 рублей. Таким образом водород по-прежнему дешевле бензина, но разницу сложно назвать огромной. 

Кроме того, обладатели водородомобилей должны держать в голове одну важную вещь. Стоимость водорода в последнее время растет в мире быстрыми темпами и в какой-то момент может приблизиться по цене к традиционным видам топлива, будь то бензин или дизель.

Но и это еще не все. Если на бензиновом BMW X5 можно проехать из любой точки А и в точку Б, не беспокоясь о поиске заправочной станции, то сделать это на водородном автомобиле будет крайне проблематично даже в Европе. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BMW, BMW Blog/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Самая вместительная Lada в истории: что известно о...

Следующее поколение Mazda CX-5 представят в конце года....

Блокбастер Toyota рвется в новое поколение и на...

Nissan дразнит новым пикапом Navara: но есть подвох

В Японии разработали надстройку для пикапов, превращающих их...

Дальний родственник Lada Largus от Dacia готовится к...

Умелец создал точную копию универсала Volvo V70 из...

Самый большой минивэн Nissan сменит поколение в 2026...

Грядет новый Nissan Leaf: вместо хэтчбека купеобразный кроссовер

Внедорожный автодом Mercedes Unimog для охотников и рыбаков...

Новый рамный мини-внедорожник Toyota обещает стать бюджетной альтернативой...

Самый желанный минивэн в мире готовится сменить поколение

Компактвэн Toyota, теряющий покупателей, сменит дизайн и удивит...

В Россию хотят вернуть альтернативу Toyota Land Cruiser...

Новый большой и вместительный кроссовер Lexus показали в...

Из 13 SUV, которые могут пережить своего владельца,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+