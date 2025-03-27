Голландский владелец BMW iX5 показал, сколько стоит заправить его кроссовер водородом

Несмотря на низкую популярность автомобилей, работающих на водородных топливных элементов, некоторые крупные автопроизводители не отказываются от таких моделей. В их числе сегодня значится компания BMW, которая занимается мелкосерийным выпуском кроссовера iX5 Hydrogen и продает такие машины в Европе.

На днях один из владельцев водородного BMW iX5 из Нидерландов показал, сколько стоит заправить баллоны своей машины таким видом топлива.

Спойлер: итоговая сумма оказалась практически такой же, как в случае с обычным бензиновым X5.

В коротком видео, опубликованном на YouTube-канале «BMW Blog», голландский обладатель BMW iX5 на горьком опыте убеждается, что заправка водородомобиля не стоит дешево.

Закачав в баллоны кроссовера BMW около 5 кг водорода, мужчина раскошелился на 100 евро или около 9 тысяч рублей. Итоговая сумма кажется слишком высокой для такого вида топлива, но если провести аналогию с бензиновым автомобилем это не совсем так.

Местные журналисты подсчитали, что BMW X5 с бензиновым мотором обладает 82-литровым баком, так что его полная заправка в Европе обойдется владельцу в сумму около 153 евро или 13 тысяч 800 рублей. Таким образом водород по-прежнему дешевле бензина, но разницу сложно назвать огромной.

Кроме того, обладатели водородомобилей должны держать в голове одну важную вещь. Стоимость водорода в последнее время растет в мире быстрыми темпами и в какой-то момент может приблизиться по цене к традиционным видам топлива, будь то бензин или дизель.

Но и это еще не все. Если на бензиновом BMW X5 можно проехать из любой точки А и в точку Б, не беспокоясь о поиске заправочной станции, то сделать это на водородном автомобиле будет крайне проблематично даже в Европе.