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Nissan дразнит новым пикапом Navara: но есть подвох

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan работает над новым поколением пикапа Navara, которое должно увидеть свет в следующем году. Считалось, что такая машина станет родственником модели Mitsubishi L200/Triton и будет отличаться от соплатформенника только дизайном. Накануне «ниссановцы» сделали анонс этой модели, опубликовав ее первый тизер, но, почему-то, не назвали эту машину «Наварой».

В заявлении руководства Nissan говорилось, что компания готовит к выпуску совершенно новый пикап весом в одну тонну, который будет основан на партнерстве Nissan и Mitsubishi. 

Судя по тизерному изображению, на котором показан затемненный кузов нового утилитарника, ему достанется необычная передняя часть с тремя светодиодными полосами, установленными по бокам широкой решетки радиатора. 

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Тизер нового пикапа Nissan, который отказываются называть “Наварой”

У автомобиля высокий дорожный просвет, имеются накладки на колесных арках из пластика, а также массивный передний бампер.

Если речь идет действительно о новом поколении пикапа Navara, то его ждет повторение технической стороны нынешней генерации модели Mitsubishi L200/Triton, которая использует под капотом 2,4-литровый дизель в трех вариантах мощности: 150, 184 и 204 лошадиные силы.

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Nissan Navara текущего поколения

Ассистировать этому мотору может как 6-ступенчатая МКПП, так и 6-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод машины можно будет выбрать из заднего или полного.

Ранее было подтверждено, что у новой Navara, как и у ее текущей генерации, будет «хардкорная» версия Warrior, которую выпускают только в Австралии через компанию Premcar. 

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Фото:Nissan

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