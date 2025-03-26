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Умелец создал точную копию универсала Volvo V70 из деталей Lego

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия volvo wagon 1

Проектирование автомобиля – сложная задача, особенно когда машина создается не из привычных деталей, а из кубиков Lego. Житель Швеции своим примером доказал, что это возможно, еще несколько лет назад, анонсировав на тот момент еще незавершенный проект копии собственного универсала V70, который был выполнен из деталей Lego. 

На этот раз машину показали в полноценном виде, которая на 100-процентов соответствует пропорциям настоящего Volvo V70.

Рулевое колесо, установленное внутри автомобиля на традиционной высоте, обладает небольшим логотипом «Вольво», задние фонари светятся, а зеркала заднего вида имеют электропривод и функцию складывания. 

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Более того, умелец в точности воспроизвел в Volvo из Lego даже так называемую центральную консоль Waterfall, которая стала одной из главных «фишек» компании в 2010-х годах.

Внешне кажется, что машина полностью создана из деталей «Лего», это не так. Кузов из кирпичиков конструктора прикреплен к изготовленной на заказ стальной раме, которая придает автомобилю структурную жесткость. 

volvo v70 lego

Импровизированная «повозка» едет на настоящих колесах, обутых в реальные покрышки.

Двигателя внутреннего сгорания у копии V70 из Lego нет, но электромотор с дистанционным управлением позволяет машине медленно двигаться своим ходом. Правда остановить ее будет непросто, поскольку тормоза у нее отсутствуют, а вес автомобиля достигает 1,5 тонны. 

Какая судьба ждет этот универсал неизвестно, но, возможно, им заинтересуется сам Volvo. Сейчас в коллекцию этого автопроизводителя входит кроссовер XC90 первого поколения, также сделанный из кубиков Lego.

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Фото:Brick Scale

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