Грядет новый Nissan Leaf: вместо хэтчбека купеобразный кроссовер

Пионер сегмента электромобилей Nissan Leaf готовится к плановой смене поколений. Реформенный аккумуляторный автомобиль, приносящий японской компании существенную выручку, должен дебютировать уже этой осенью. Какие изменения ждут эту знаменитую модель «Ниссан» на днях раскрыли инсайдеры «CarMagazine».

Журналисты из Великобритании пишут, что в новой генерации Leaf избавится от амплуа хэтчбека.

Машину ждет неожиданный переход в совершенно иной форм-фактор. Во-первых – электрокар Nissan станет кроссовером, а во-вторых обзаведется купеобразным профилем с покатой линией крыши.

Шпионское фото нового поколения Nissan Leaf

Автомобилю обещают дизайн, похожий на минивэн Serena, а также просторный салон и высокий уровень запаса хода. Передняя часть «Лиф» может получить дизайн, роднящий машину с шоу-каром Chill Out образца 2021 года.

«Паркетнику» достанется закрытая черная панель на месте решетки радиатора, обрамленная бумерангообразными кластерами ДХО, внутри которых будут установлены линзы головного света.

Nissan собирается внедрить в свой проект устойчивые к царапинам материалы, а также наделить автомобиль покатой линией крыши, придающей ему спортивный стиль.

Ходят слухи, что в новом поколении Leaf объединит в себе электромотор, инвертор и редуктор, значительно сократив пространство, занимаемое этими механизмами. Это должно сделать машину просторнее и повысить ее ездовой комфорт.

Силовая установка нового поколения Nissan Leaf

Полностью электрическая трансмиссия кросс-купе будет также модернизирована и получит два варианта: одномоторную версию в переднеприводном исполнении и двухмоторную модификацию в полноприводных.

Емкость батарей нового Leaf должна составить 40 и 60 кВт/ч в зависимости от версии, а запас хода автомобиля достигнуть уровня в 500 км.

Премьера новой генерации Nissan Leaf запланирована на октябрь 2025 года.