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Новый рамный мини-внедорожник Toyota обещает стать бюджетной альтернативой Fortuner

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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На протяжении нескольких лет в Сети активно ходят слухи о новом компактном рамном внедорожнике Toyota. Автомобиль позиционируется как бюджетная альтернатива модели Fortuner, но формально будет располагаться в семействе Land Cruiser. 

Машину обещают построить на упрощенной модульной платформе IMV 0, которая уже легла в основу пикапов, а затем станет отправной точкой даже для новых легковых моделей.

Эта же «тележка» сейчас доступна для недорогой вариации пикапа Hilux Сhamp, предложенной покупателям в Юго-Восточной Азии.

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Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV

Ожидается, что машина получит название FJ Cruiser или Land Cruiser FJ. Ей достанется квадратный внешний облик с элементами ретро-дизайна, а колесная база окажется идентичной моделям Fortuner и Innova Crysta – 2750 мм. 

Внутри автомобиль ждет появление современного интерьера с крупным дисплеем мультимедийной системы и набором премиальных функций. 

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С технической стороной машины пока все не так очевидно. Платформа IMV 0 совместима с несколькими силовыми агрегатами, включая 2,4- и 2,8-литровые «дизели», а также 2,7-литровый бензиновый мотор и другими двигателями. Но какие варианты выберут для мини-внедорожника пока неизвестно. 

Справить премьеру одна из самых ожидаемых новинок «Тойоты» должна уже в течение этого года. 

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Фото:Toyota

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