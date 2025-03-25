ДомойАвтоновости сегодняБюджетный компакт-кар Daihatsu Move готов к премьере после скандала с краш-тестами

Бюджетный компакт-кар Daihatsu Move готов к премьере после скандала с краш-тестами

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
00 MOVE F 230710 SO head 600x400 1

Бюджетный суббренд Toyota, известный как Daihatsu, несколько лет назад стал фигурантом крупного скандала. Компанию обвиняли в том, что она занимается мошенничеством при проведении краш-тестов своих машин, приписывая им оценки безопасности, которыми они в реальности не обладают. 

Предполагалось, что в 2024 году Daihatsu выпустит новое поколение своего компакт-кара Move, но из-за обвинений в сертификации машин премьера автомобиля была поставлена на паузу. Впрочем, дожидаться дебюта этой модели ее потенциальным покупателям придется недолго. 

Копия cattouchretcr 1
Нынешний Daihatsu Move

По информации японских СМИ, субмарка «Тойоты» возобновила деятельность, касающуюся проекта новой генерации 5-дверки Move. Тизерная активность компании возобновится в мае, а официальный релиз машины запланирован на июнь этого года.

Инсайдеры пишут, что автомобиль был подготовлен еще около двух лет назад, но затем в проект были внесены некоторые изменения. 

01 MOVE F 230710 SO
Неофициальный рендер нового поколения Daihatsu Move

Предполагается, что в основе машины лежит модульная архитектура DNGA, являющаяся производной от глобальной «тележки» TNGA, разработанной инженерами Toyota.

Автомобиль может обзавестись более современной внешностью, получив зауженные фары, другую решетку радиатора, новые бамперы, перекроенные боковины и модернизированные задние фонари. 

Одним из главных новшеств в Move нового поколения должно стать наличие раздвижных дверей, которые расположатся по обоим бортам кузова. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:bestcarweb.jp, daihatsu

Читайте также:

Последние новости:

Рестайлинговый семейный кроссовер Renault Austral примерит новое «лицо»:...

Владельцы Ford шокированы 24 отзывами за первые 12...

Первый электрический Ferrari: как он будет называться и...

General Motors создаст новый лимузин «Зверь» для президента...

Audi тестирует новый Q7: как он изменится по...

Каким будет кроссовер Toyota RAV4 6 поколения: новые...

Шестое поколение Kia Sportage избавится от классических ДВС

У популярного японского минивэна Mitsubishi Delica D:5 появятся...

Toyota Corolla повышенной проходимости рвется в новое поколение...

Суббренд Renault хочет создать электромобиль дешевле 1,6 миллиона...

Раскрыт автомобиль Subaru с самым высоким пробегом на...

Самый легендарный внедорожник Toyota отказывается уходить на пенсию

Культовый внедорожник Mitsubishi хочет бросить перчатку Toyota Land...

У самого дешевого кроссовера Nissan появился второй шанс...

Наименее надежные бэушные японские автомобили, которые не советуют...

Toyota Land Cruiser Prado обзавелся хардкорной арктической версией...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+