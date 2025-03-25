Бюджетный компакт-кар Daihatsu Move готов к премьере после скандала с краш-тестами

Бюджетный суббренд Toyota, известный как Daihatsu, несколько лет назад стал фигурантом крупного скандала. Компанию обвиняли в том, что она занимается мошенничеством при проведении краш-тестов своих машин, приписывая им оценки безопасности, которыми они в реальности не обладают.

Предполагалось, что в 2024 году Daihatsu выпустит новое поколение своего компакт-кара Move, но из-за обвинений в сертификации машин премьера автомобиля была поставлена на паузу. Впрочем, дожидаться дебюта этой модели ее потенциальным покупателям придется недолго.

Нынешний Daihatsu Move

По информации японских СМИ, субмарка «Тойоты» возобновила деятельность, касающуюся проекта новой генерации 5-дверки Move. Тизерная активность компании возобновится в мае, а официальный релиз машины запланирован на июнь этого года.

Инсайдеры пишут, что автомобиль был подготовлен еще около двух лет назад, но затем в проект были внесены некоторые изменения.

Неофициальный рендер нового поколения Daihatsu Move

Предполагается, что в основе машины лежит модульная архитектура DNGA, являющаяся производной от глобальной «тележки» TNGA, разработанной инженерами Toyota.

Автомобиль может обзавестись более современной внешностью, получив зауженные фары, другую решетку радиатора, новые бамперы, перекроенные боковины и модернизированные задние фонари.

Одним из главных новшеств в Move нового поколения должно стать наличие раздвижных дверей, которые расположатся по обоим бортам кузова.