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Рестайлинговый семейный кроссовер Renault Austral примерит новое «лицо»: изображения

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия le renault austral restyle 1

Презентация одного из самых свежих кроссоверов компании Renault, получившего имя Austral, состоялась в 2022 году. Машина пришла на смену модели Kadjar и обладала собственным дизайном. Однако грядущий рестайлинг обещает привнести в экстерьер этого автомобиля совершенно новое оформление его носовой части.

Спекулятивными изображениями обновленного Renault Austral поделилось французское издание «Automobile-Magazine». Его штатный дизайнер Дидье Рик ожидает, что с модернизацией этот семейный «паркетник» примерит новое «лицо», которое окажется срисовано с купе-кроссовера Renault Rafale. 

le renault austral lance en octobre 2022
Действующий вариант Renault Austral

В «Рено» могут избавиться от С-образной световой подписи фар, которая появилась еще 10 лет назад на Megane IV. Вместо них Austral должна достаться двухуровневая оптика, состоящая из узких горизонтальных блоков и бумерангообразных кластеров дневных ходовых огней. 

le renault austral restyle
Неофициальный рендер обновленной версии Renault Austral

Другие косметические изменения машины могут включить в себя появление у нее новой решетки радиатора с ярко выраженной ромбовидной сеткой, переделанного бампера, а также менее ребристого капота. 

Корма Austral должна приобрести другие фонари, но в остальном будет выглядеть примерно так же, как задняя часть его предшественника.

la poupe du renault austral restyle adoptera des feux plus modernes avec une texture dite microptique
Неофициальный рендер обновленной версии Renault Austral

Определенные перемены ждут внутри кроссовера, однако что конкретно изменится в салоне модернизированного Austral пока сказать сложно.

Что касается механической стороны этой модели, то в ней может появиться дополнительный вариант гибридной силовой установки на 155 лошадиных сил. Помимо нее машину продолжат продавать с «мягкими» гибридами мощностью от 130 до 160 л.с., а также в варианте с «топовым» 200-сильным бензиново-электрическим агрегатом. 

Официальный дебют машины должен состояться в течение 2025 года. 

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Фото:automobile-magazine.fr, Renault

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