Рестайлинговый семейный кроссовер Renault Austral примерит новое «лицо»: изображения

Презентация одного из самых свежих кроссоверов компании Renault, получившего имя Austral, состоялась в 2022 году. Машина пришла на смену модели Kadjar и обладала собственным дизайном. Однако грядущий рестайлинг обещает привнести в экстерьер этого автомобиля совершенно новое оформление его носовой части.

Спекулятивными изображениями обновленного Renault Austral поделилось французское издание «Automobile-Magazine». Его штатный дизайнер Дидье Рик ожидает, что с модернизацией этот семейный «паркетник» примерит новое «лицо», которое окажется срисовано с купе-кроссовера Renault Rafale.

Действующий вариант Renault Austral

В «Рено» могут избавиться от С-образной световой подписи фар, которая появилась еще 10 лет назад на Megane IV. Вместо них Austral должна достаться двухуровневая оптика, состоящая из узких горизонтальных блоков и бумерангообразных кластеров дневных ходовых огней.

Неофициальный рендер обновленной версии Renault Austral

Другие косметические изменения машины могут включить в себя появление у нее новой решетки радиатора с ярко выраженной ромбовидной сеткой, переделанного бампера, а также менее ребристого капота.

Корма Austral должна приобрести другие фонари, но в остальном будет выглядеть примерно так же, как задняя часть его предшественника.

Неофициальный рендер обновленной версии Renault Austral

Определенные перемены ждут внутри кроссовера, однако что конкретно изменится в салоне модернизированного Austral пока сказать сложно.

Что касается механической стороны этой модели, то в ней может появиться дополнительный вариант гибридной силовой установки на 155 лошадиных сил. Помимо нее машину продолжат продавать с «мягкими» гибридами мощностью от 130 до 160 л.с., а также в варианте с «топовым» 200-сильным бензиново-электрическим агрегатом.

Официальный дебют машины должен состояться в течение 2025 года.