Владельцы Ford шокированы 24 отзывами за первые 12 недель 2025 года

Отзывные кампании часть жизни любого автомобилиста. Когда ответственный автопроизводитель обнаруживает, что с его автомобилем что-то не так, он оперативно дает своим дилерам инструкции и запчасти, чтобы исправить проблему, а также берет на себя все финансовые обязательства.

Одной из таких компаний считается Ford. Она трепетно относится к своей репутации и старается не попадать в заголовки газет из-за нерешенных проблем с надежностью или безопасностью. Но в последнее время количество внеплановых ремонтов машин Ford перешло все границы.

Владельцы автомобилей «Форд» жалуются на то, что их машины отзывают практически без остановки. Только за первые 12 недель 2025 года компания объявила о 24 сервисных акциях, причем некоторые из них пришлось провести повторно, так как первоначальная работа, реализованная в рамках отзыва, оказалась бесполезной.

Вот только некоторые из основных отзывных кампаний, анонсированных Ford с начала 2025 года:

Explorer 2020-2022 – отключение камеры заднего вида;

F-150 Lighting 2022-2024 – проблемы с двигателем;

Escape Hybrid 2021-2022 и Lincoln Corsair 2021-2022 – непреднамеренное нейтральное смещение;

Mustang Mach-E 2022-2023 – перегрев аккумулятора;

Super Duty 2023 – проблемы с электростеклоподъемниками окон из-за засорения;

Bronco Sport 2021-2024 и Maverick 2022-2023 – ошибка аккумулятора.

Что еще неприятнее, некоторым владельцам отозванных машин Ford впоследствии понадобилось еще одно посещение сервиса, поскольку проблема в их автомобилях не была решена с первого раза. Повторный отзыв затронул обладателей моделей Bronco Sport и Maverick, а также F-250 и F-350.

Отзывное цунами охватило практически всю линейку автомобилей американского автопроизводителя, в том числе бензиновые, гибридные и даже электрические машины. Причем проблемы в них носят абсолютно разный характер – от технических неисправностей до дефектов систем безопасности.

В самом Ford объясняют проблемы с резким ростом количества сервисных ремонтов сбоем системы обновлений компании. Якобы дилерский инструмент не предоставил подтверждения статуса исправления технических проблем, что привело к каскаду повторных отзывов.