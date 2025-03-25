Первый электрический Ferrari: как он будет называться и выглядеть

Компания Ferrari, долгое время обходившая стороной тему полноценной электрификации своих машин, сдалась под натиском тенденции и готовится представить первый в своей истории полностью батарейный автомобиль.

Ожидается, что премьера машины состоится 9 октября этого года. Первые прототипы этой модели уже выехали на тесты, провоцируя слухи о своем дизайне и названии, которое до сих пор засекречено. Но, похоже, с именем своей дебютной «электрички» в Маранелло еще не определились.

На днях стало известно, что Ferrari подала в патентное бюро наименование Elettrica для надписи любым шрифтом и размером. Впоследствии итальянцы зарегистрировали еще два названия – Superlusso и 412 GTE, которые также могут использовать в проекте электрической машины.

Сам автомобиль сейчас полностью засекречен, хотя известно, что его выпуск собираются наладить в новом здании в Маранелло, где будут вестись работы исключительно над электрическими и электрифицированными моделями Ferrari.

Судя по неофициальному рендеру, опубликованному изданием «Motor1» (изображение выше), машине может достаться дизайн, роднящий его с кроссовером Ferrari Purosangue.

Автомобиль получит уменьшенные габариты и совершенно новую платформу со структурными батареями, интегрированными в корпус, что снизит вес машины.

Ожидается, что электромоторы Ferrari собственной разработки будут издавать «аутентичный» звук и обеспечат машине сохранение ДНК-компании.