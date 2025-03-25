General Motors создаст новый лимузин «Зверь» для президента США и внедорожник для Секретной службы

Секретная служба США ведет переговоры с General Motors о разработке нового парка бронированных внедорожников на базе Chevrolet Suburban, но со значками и внешним видом Cadillac Escalade. И это еще не все. Так как GM работает над следующей итерацией президентского лимузина, известного как «Зверь».
Как сообщают американские СМИ, недавно глава Секретной службы встретился с руководителями General Motors, чтобы обсудить возможность поставки таких машин в президентский автопарк.
Фотографии с мероприятия утекли в интернет и демонстрируют внедорожник Suburban Shield от подразделения GM Defense, но с новым внешним видом Cadillac Escalade.
Полноразмерный внедорожник стоит на специальных толстокордовых покрышках и украшен американскими флагами на капоте, а также, по слухам, оснащен бронированными стеклами и усиленными кузовными панелями. Внутри него будут установлены передовые технические системы.
Помимо внедорожников, которые будут выполнять роль вспомогательных автомобилей, General Motors сейчас работает над гораздо более крупным и сложным проектом – преемником президентского лимузина, известного как «Зверь».
Осенью прошлого года GM заключила контракт с правительством США на сумму в 14,8 миллиона долларов, но общие затраты на проект составят порядка 41 миллиона долларов.
Информации о лимузине пока практически нет, но ходят слухи, что первые такие машины доберутся до автопарка президента США до 2029 года.
Напомним, актуальный президентский лимузин «Зверь» был представлен еще в 2018 году и был создан на заказ. В его основе лежит пикап GMC TopKick.
При весе более 9 тонн машина способна противостоять целому ряду угроз и считается одним из самых безопасных автомобилей на планете.