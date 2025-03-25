General Motors создаст новый лимузин «Зверь» для президента США и внедорожник для Секретной службы

Секретная служба США ведет переговоры с General Motors о разработке нового парка бронированных внедорожников на базе Chevrolet Suburban, но со значками и внешним видом Cadillac Escalade. И это еще не все. Так как GM работает над следующей итерацией президентского лимузина, известного как «Зверь».

Как сообщают американские СМИ, недавно глава Секретной службы встретился с руководителями General Motors, чтобы обсудить возможность поставки таких машин в президентский автопарк.

Фотографии с мероприятия утекли в интернет и демонстрируют внедорожник Suburban Shield от подразделения GM Defense, но с новым внешним видом Cadillac Escalade.

Фотография нового внедорожника GM для Секретной службы США

Полноразмерный внедорожник стоит на специальных толстокордовых покрышках и украшен американскими флагами на капоте, а также, по слухам, оснащен бронированными стеклами и усиленными кузовными панелями. Внутри него будут установлены передовые технические системы.

Шасси нового внедорожника для Секретной службы США

Помимо внедорожников, которые будут выполнять роль вспомогательных автомобилей, General Motors сейчас работает над гораздо более крупным и сложным проектом – преемником президентского лимузина, известного как «Зверь».

Осенью прошлого года GM заключила контракт с правительством США на сумму в 14,8 миллиона долларов, но общие затраты на проект составят порядка 41 миллиона долларов.

Действующий президентский лимузин “Зверь”

Информации о лимузине пока практически нет, но ходят слухи, что первые такие машины доберутся до автопарка президента США до 2029 года.

Напомним, актуальный президентский лимузин «Зверь» был представлен еще в 2018 году и был создан на заказ. В его основе лежит пикап GMC TopKick.

При весе более 9 тонн машина способна противостоять целому ряду угроз и считается одним из самых безопасных автомобилей на планете.