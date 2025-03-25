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General Motors создаст новый лимузин «Зверь» для президента США и внедорожник для Секретной службы

Текст: Алексей Шмидт
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Секретная служба США ведет переговоры с General Motors о разработке нового парка бронированных внедорожников на базе Chevrolet Suburban, но со значками и внешним видом Cadillac Escalade. И это еще не все. Так как GM работает над следующей итерацией президентского лимузина, известного как «Зверь». 

Как сообщают американские СМИ, недавно глава Секретной службы встретился с руководителями General Motors, чтобы обсудить возможность поставки таких машин в президентский автопарк.

Фотографии с мероприятия утекли в интернет и демонстрируют внедорожник Suburban Shield от подразделения GM Defense, но с новым внешним видом Cadillac Escalade.

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Фотография нового внедорожника GM для Секретной службы США

Полноразмерный внедорожник стоит на специальных толстокордовых покрышках и украшен американскими флагами на капоте, а также, по слухам, оснащен бронированными стеклами и усиленными кузовными панелями. Внутри него будут установлены передовые технические системы. 

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Шасси нового внедорожника для Секретной службы США

Помимо внедорожников, которые будут выполнять роль вспомогательных автомобилей, General Motors сейчас работает над гораздо более крупным и сложным проектом – преемником президентского лимузина, известного как «Зверь».

Осенью прошлого года GM заключила контракт с правительством США на сумму в 14,8 миллиона долларов, но общие затраты на проект составят порядка 41 миллиона долларов. 

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Действующий президентский лимузин “Зверь”

Информации о лимузине пока практически нет, но ходят слухи, что первые такие машины доберутся до автопарка президента США до 2029 года.

Напомним, актуальный президентский лимузин «Зверь» был представлен еще в 2018 году и был создан на заказ. В его основе лежит пикап GMC TopKick.

При весе более 9 тонн машина способна противостоять целому ряду угроз и считается одним из самых безопасных автомобилей на планете. 

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Фото:Соцсети

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