Некоторые автомобили General Motors не понимают, когда машина переходит в паркинг

Ряд моделей Chevrolet, GMC и Buick в настоящее время находятся в центре внимания двух коллективных исков в Соединенных Штатах. Утверждается, что в них существует серьезная проблема с узлом переключения передач, которая может помешать владельцам транспортных средств выключать свои автомобили.

В судебных документах говорится, что эта проблема, которая затрагивает различные модели GM, может поставить водителей в опасное положение, если их автомобили не смогут должным образом переключиться на парковку и откажутся выключаться.

В первом иске, поданном в Мемфисе, штат Теннесси, утверждается, что некоторые автомобили General Motors постоянно мигают сообщением «Shift to Park» (переключитесь в паркинг, прим. Daily-Motor.Ru) на приборной панели даже после того, как переключатель передач был установлен в Park.

Некоторые владельцы сообщают, что прибегают к проверенной временем традиции подергивания рычага переключения передач — часто по несколько раз — только для того, чтобы заставить автомобиль понять, что да, он действительно находится в парковке.

На первый взгляд это может показаться не таким уж серьезным дефектом. Однако, если транспортное средство упорно отказывается признавать, что оно находится в парковке, владельцы могут остаться в затруднительном положении с двигателем, который не выключается.

Такое поведение автомобиля может привести к множеству проблем, таких как разрядка аккумулятора, если машина остается на холостом ходу слишком долго.

Истцы заявляют, что GM знала о неисправности уже довольно давно. Фактически, в июне 2018 года она разослала дилерам GMC бюллетень технического обслуживания, в котором говорилось, что автомобили не могут отключаться при нахождении в паркинге.

Прошло более шести лет, и, похоже, не было разработано исправление для решения проблемы. Теперь GM придется предстать перед судом, поскольку судебное разбирательство назначено на 13 января 2025 года.

Первоначальный иск был подан истцом Риллой Джефферсон, которая утверждает, что начала испытывать эти головные боли со своим GMC Acadia 2017 года. Владелица жалуется, что GM нарушила гарантию на автомобиль и что ее дилерский центр ни разу не пытался устранить неисправность.

В числе машин, которые подвержены аналогичной проблеме, значатся также: Chevrolet Blazer (2019 года), Chevrolet Malibu (2016-2019 года), Chevrolet Travers (2018-2019) и Chevrolet Volt (2016-2019).