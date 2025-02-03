Двигатель V8 Cadillac Escalade на пробеге 6 км: что с ним произошло

Как правило, самые современные автомобили если и ломаются, то на пробегах свыше 100 тысяч километров. Но даже здесь есть исключения. Недавно один из владельцев внедорожника Cadillac Escalade, оснащенного мотором V8, пережил катастрофическую неисправность после того, как машина проехала свои первые десятки километров.

Информацией о странной неисправности, которая вывела из строя двигатель Escalade, поделился блогер «Dave’s Auto Center», опубликовавший на «YouTube» целое видео, посвященное этой истории.

Повреждения двигателя General Motors V8 L87

Мужчина начал разбирать вышедший из строя на пробеге в 4 мили (6,4 км) мотор и сразу же обнаружил сломанный шатун, который просто выпал из ДВС.

После того, как механик снял поршень, был найден потенциальный виновник этого дефекта – зажим для запястного штифта на одном из цилиндров, который попросту отсутствовал на своем месте.

Повреждения двигателя General Motors V8 L87

Эксперты считают, что сорванный крепеж привел к цепной реакции, которая вызвала разрушение двигателя, причем настолько серьезное, что поршневая юбка оказалась порванной.

Повреждения двигателя General Motors V8 L87

6,2-литровый мотор V8 L87 известен тем, что ставится на целый ряд автомобилей General Motors, включая Chevrolet Suburban, GMC Yukon и ряд полноразмерных пикапов. Ни в одной из других моделей о такой поломке еще не сообщалось.

Тем не менее этот атмосферный бензиновый двигатель стал причиной отзывной кампании внедорожников Cadillac Escalade в прошлом году. Тогда было заявлено о дефекте подшипника, который потенциально может привести к заклиниванию мотора.