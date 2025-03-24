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Audi тестирует новый Q7: как он изменится по сравнению с нынешним поколением

Текст: Михаил Романченко
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Знаковый для компании Audi кроссовер Q7 появился в 2005 году. Машина оказалась товарным образцом прототипа Audi Pikes Peak Quattro, дебютировавшим несколькими годами ранее.

Во второе поколение эта модель перешла в 2015 году, а затем прошла через несколько плановых обновлений. Сейчас концерн из Ингольштадта работает над новой генерацией Q7, которая недавно попала в объективы автомобильных папарацци. 

Снимками реформенного большого кроссовера Audi поделился фотошпион, известный как «Wilco Blok». Тестовые прототипы нового Q7 были запечатлены в тотальной маскировке на общественных дорогах Германии.

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Шпионские фото нового поколения Audi Q7

Сквозь камуфляж машин просвечивались некоторые детали, нехарактерные для текущего поколения этой модели.

К примеру, это новомодная двухуровневая оптика, а также решетка радиатора с новым внутренним рисунком, который, по слухам, будет варьироваться в зависимости от выбранной версии. 

Боковины Q7 будущей генерации постараются сделать простыми на вид. Единственной заметной их особенностью в сравнении с нынешним кроссовером станет появление потайных дверных ручек вместо традиционных. 

audi q7 2026
Audi Q7 нового поколения на шпионских фото

Рассмотреть дизайн кормы автомобиля на снимках из-за плотного камуфляжа оказалось непросто, но, скорее всего, машину ждет появление других фонарей в форме бумерангов, объединенных между собой тонкой светодиодной полосой и хромированным ламелем. 

В основу нового Audi Q7 должна лечь архитектура PPC, прародителем которой являются «тележки» VW Group MLB и MLB Evo. 

Подробностей о том, какими двигателями собираются комплектовать реформенный «ку седьмой» пока нет, но у машины точно будут гибридные силовые установки, а разбег их мощности составит ориентировочно от 360 до 550 л.с. (наиболее высокая производительность ждет вариант SQ7).

Презентовать следующее поколение Audi Q7 собираются в 2026 году. 

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Фото:Wilco Blok

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