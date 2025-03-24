Каким будет кроссовер Toyota RAV4 6 поколения: новые подробности

Toyota работает над скорой премьерой одной из своих самых популярных на мировом рынке моделей – кроссовера RAV4. Бестселлер должен перебраться в новую генерацию уже совсем скоро. На днях японские СМИ раскрыли об этом проекте ранее неизвестные подробности.

По информации издания «Response», четкая временная точка для премьеры «РАВ4» нового поколения пока не обозначена, но инсайдеры полагают, что презентация машины может состояться уже этой осенью.

Это мнение подтверждает активизация испытаний прототипов кроссовера, которые все чаще стали замечать на общественных дорогах Японии.

Тестовый прототип Toyota RAV4 6 поколения

Предполагается, что в свежей генерации RAV4 пойдет по стопам новой дизайнерской философии бренда и обзаведется С-образными кластерами фар, похожими на актуальные Camry и Prius, а также решеткой радиатора, выкрашенной в цвет кузова.

Динамичности машине должен придать новый бампер, выполненный в спортивных мотивах, а корма автомобиля может обзавестись новыми фонарями, реализованными в виде световой полосы.

Реформенный «РАВ4» будет построен на пересмотренной платформе TNGA-K. Модернизация «тележки» позволит увеличить длину машины и ее колесную базу, что обеспечит ей более объемное внутреннее пространство для пассажиров и их грузов.

Интерьер Toyota Crown

Оформление интерьера кроссовера, скорее всего, будет пересекаться с семейством Crown нового поколения, и обзаведется двойными 12,3-дюймовыми экранами цифровой «приборки» и мультимедийной системы.

Что касается мощности, то здесь от нового RAV4 ждут бензино-электрической гибридной системы пятой генерации THS, а также подключаемой силовой установки на базе 2,4-литрового бензинового мотора с турбонаддувом, запас хода которого только на электротяге достигнет 100 км.

Не исключено, что впоследствии машина получит 1,5-литровый двигатель нового поколения, который появится в 2026-2027 годах и будет создан усилиями сразу трех компаний – Toyota, Mazda и Subaru.