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Шестое поколение Kia Sportage избавится от классических ДВС

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Кроссовер Sportage является самым популярным кроссовером в линейке корейского автопроизводителя Kia. Его актуальное, пятое по счету поколение, дебютировало в 2021 году, а до появления шестой генерации остается примерно несколько лет.

На днях корейский портал «ETNews» выяснил об этом перспективном проекте новые подробности. Оказалось, что с переходом в свежее поколение бестселлер Kia избавится от классических ДВС, став полноценным гибридом.

Инсайдеры утверждают, что совершенно новый Sportage будут продавать как в варианте с обычной гибридной силовой установкой (HEV), так и с его подзаряжаемой модификацией (PHEV). 

Изначально предполагалось, что машина имеет высокие шансы получить полностью электрическую модификацию, но из-за стагнации спроса на такие автомобили было решено отложить полный переход на электротягу на неопределенный срок, выбрав для этой модели компромиссный вариант. 

По неофициальной информации, гибридная система Sportage нового поколения обещает обеспечить машине улучшение производительности и значительное увеличение топливной эффективности. Подключаемая система может позволить кроссоверу проезжать только на электротяге до 100 километров. 

Официальная премьера нового поколения Kia Sportage должна состояться в третьем квартале 2027 года. 

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Фото:Соцсети
ИСТОЧНИК:EtNews

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