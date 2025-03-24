Toyota Corolla повышенной проходимости рвется в новое поколение (изображения)

Модель Corolla является одной из самых знаковых в истории японского автопроизводителя Toyota. Долгое время это был самый продаваемый автомобиль в мире, но Tesla сдвинула его с трона со своей Model Y. Впрочем, «Королла» по-прежнему остается наиболее востребованной «Тойотой» на планете. За прошлый год тиражом свыше 1 миллиона штук.

У этой модели сейчас существует кроссоверный вариант, известный как Corolla Cross. Машина продается на ряде рынков с 2020 года и построена на легковой платформе GA-C. В ближайшие годы «Короллу Кросс» ожидает переход в новое поколение.

Какие изменения оно привнесет в экстерьер этой компактной SUV-модели на днях предрек независимый художник «Theottle».

Toyota Corolla Cross 2 поколения – неофициальный рендер

Цифровой дизайнер из Малайзии предполагает, что в свежей генерации Corolla Cross окажется очень похож на еще меньший по размерам вседорожник Toyota Urban Cruiser, продажи которого собираются начать этим летом.

Машине может достаться полностью переделанная передняя часть кузова с другой оптикой, похожей на новые Prius и Camry, отсутствующей решеткой радиатора, намекающей на то, что автомобиль может стать полноценным гибридом.

Toyota Corolla Cross 2 поколения – неофициальный рендер

Изменения в Corolla Cross второго поколения также затронут корму этой модели, где может появиться сквозной блок светодиодных фонарей, проходящий через всю дверь багажника, а также новый бампер без серебристой декоративной накладки.

Чего ожидать от механической стороны этой модели пока доподлинно неизвестно. Ходят слухи, что машина лишится всех простых вариантов с ДВС в пользу безальтернативных гибридов, в которых улучшится показатель расхода топлива и дальнобойность на электротяге.

Премьера нового поколения Toyota Corolla Cross может состояться в 2026 году.