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Суббренд Renault хочет создать электромобиль дешевле 1,6 миллиона рублей: изображения

Текст: Михаил Романченко
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В конце февраля руководство марки Dacia (суббренд Renault) анонсировало новый электромобиль, который будет стоить дешевле 18 тысяч евро или 1,6 миллиона рублей. Машину построят на платформе будущего Renault Twingo и выведут на рынок в 2027 году. 

Французский портал «L’argus» раскрыл закулисье этого проекта, показав как может выглядеть такой автомобиль, а также чего можно ожидать от его технической стороны.

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Официальный скетч нового бюджетного электрокара Dacia

По информации инсайдеров, во внутренних документах Dacia машина носит обозначение Spring 2. Дизайн автомобиля собираются разработать всего за 16 месяцев, а также наделить электрокар чертами, которые были задействованы в свежих кроссоверах Duster и Bigster.

Характерной особенностью новинки Dacia могут стать 5-угольные фары, объединенные между собой штрихообразными хромированными линиями, а также пластиковый обвес на колесных арках и глубокие выштамповки на дверях.

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Помимо них Spring 2 может обзавестись так называемой «парящей» крышей благодаря стеклянной накладке на задних стойках.

Предполагается, что длина бюджетного электрокара составит примерно 3,7-метра. Снизить цену машины до необходимых 18 тысяч евро (1,6 миллиона рублей) в Dacia хотят одним из нескольких способов.

Первый предусматривает экономию на оснащении. К примеру, Spring 2 могут не достаться современные мультимедийные системы и сиденья с функцией регулировок. Что касается второго, то здесь маркетологи Dacia предлагают снизить емкость батареи машины, но сделать это будет непросто.

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Электромотор Shanghai eDrive на 85 л.с., который хотят установить в новую модель Dacia

Автомобиль должен получить китайский аккумулятор CATL, который будет производиться в Венгрии. В родственном Renault Twingo нового поколения его емкость составит около 30 кВт/ч, а целевой запас хода машины с ним будет равен всего 300 км.

Если сократить емкость батареи, то Dacia сможет проезжать без подзарядки гораздо меньшую дистанцию, что негативным образом скажется на ее продажах. Какой вариант выберут в руководстве компании пока неизвестно.

Запуск проекта нового недорогого электромобиля Dacia запланирован на первый квартал 2027 года. То есть ровно через год после премьеры нового Renault Twingo. 

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Фото:L'argus, Dacia, соцсети

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