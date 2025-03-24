Суббренд Renault хочет создать электромобиль дешевле 1,6 миллиона рублей: изображения

В конце февраля руководство марки Dacia (суббренд Renault) анонсировало новый электромобиль, который будет стоить дешевле 18 тысяч евро или 1,6 миллиона рублей. Машину построят на платформе будущего Renault Twingo и выведут на рынок в 2027 году.
Французский портал «L’argus» раскрыл закулисье этого проекта, показав как может выглядеть такой автомобиль, а также чего можно ожидать от его технической стороны.
По информации инсайдеров, во внутренних документах Dacia машина носит обозначение Spring 2. Дизайн автомобиля собираются разработать всего за 16 месяцев, а также наделить электрокар чертами, которые были задействованы в свежих кроссоверах Duster и Bigster.
Характерной особенностью новинки Dacia могут стать 5-угольные фары, объединенные между собой штрихообразными хромированными линиями, а также пластиковый обвес на колесных арках и глубокие выштамповки на дверях.
Помимо них Spring 2 может обзавестись так называемой «парящей» крышей благодаря стеклянной накладке на задних стойках.
Предполагается, что длина бюджетного электрокара составит примерно 3,7-метра. Снизить цену машины до необходимых 18 тысяч евро (1,6 миллиона рублей) в Dacia хотят одним из нескольких способов.
Первый предусматривает экономию на оснащении. К примеру, Spring 2 могут не достаться современные мультимедийные системы и сиденья с функцией регулировок. Что касается второго, то здесь маркетологи Dacia предлагают снизить емкость батареи машины, но сделать это будет непросто.
Автомобиль должен получить китайский аккумулятор CATL, который будет производиться в Венгрии. В родственном Renault Twingo нового поколения его емкость составит около 30 кВт/ч, а целевой запас хода машины с ним будет равен всего 300 км.
Если сократить емкость батареи, то Dacia сможет проезжать без подзарядки гораздо меньшую дистанцию, что негативным образом скажется на ее продажах. Какой вариант выберут в руководстве компании пока неизвестно.
Запуск проекта нового недорогого электромобиля Dacia запланирован на первый квартал 2027 года. То есть ровно через год после премьеры нового Renault Twingo.