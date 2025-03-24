Суббренд Renault хочет создать электромобиль дешевле 1,6 миллиона рублей: изображения

В конце февраля руководство марки Dacia (суббренд Renault) анонсировало новый электромобиль, который будет стоить дешевле 18 тысяч евро или 1,6 миллиона рублей. Машину построят на платформе будущего Renault Twingo и выведут на рынок в 2027 году.

Французский портал «L’argus» раскрыл закулисье этого проекта, показав как может выглядеть такой автомобиль, а также чего можно ожидать от его технической стороны.

Официальный скетч нового бюджетного электрокара Dacia

По информации инсайдеров, во внутренних документах Dacia машина носит обозначение Spring 2. Дизайн автомобиля собираются разработать всего за 16 месяцев, а также наделить электрокар чертами, которые были задействованы в свежих кроссоверах Duster и Bigster.

Характерной особенностью новинки Dacia могут стать 5-угольные фары, объединенные между собой штрихообразными хромированными линиями, а также пластиковый обвес на колесных арках и глубокие выштамповки на дверях.

Помимо них Spring 2 может обзавестись так называемой «парящей» крышей благодаря стеклянной накладке на задних стойках.

Предполагается, что длина бюджетного электрокара составит примерно 3,7-метра. Снизить цену машины до необходимых 18 тысяч евро (1,6 миллиона рублей) в Dacia хотят одним из нескольких способов.

Первый предусматривает экономию на оснащении. К примеру, Spring 2 могут не достаться современные мультимедийные системы и сиденья с функцией регулировок. Что касается второго, то здесь маркетологи Dacia предлагают снизить емкость батареи машины, но сделать это будет непросто.

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Автомобиль должен получить китайский аккумулятор CATL, который будет производиться в Венгрии. В родственном Renault Twingo нового поколения его емкость составит около 30 кВт/ч, а целевой запас хода машины с ним будет равен всего 300 км.

Если сократить емкость батареи, то Dacia сможет проезжать без подзарядки гораздо меньшую дистанцию, что негативным образом скажется на ее продажах. Какой вариант выберут в руководстве компании пока неизвестно.

Запуск проекта нового недорогого электромобиля Dacia запланирован на первый квартал 2027 года. То есть ровно через год после премьеры нового Renault Twingo.