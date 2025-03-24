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Раскрыт автомобиль Subaru с самым высоким пробегом на планете

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Subaru делает крепкие машины, которые на протяжении многих лет демонстрируют себя только с хорошей стороны с точки зрения надежности. Но какая из моделей этого японского автопроизводителя является самой выносливой? Ответ на этот вопрос кроется в одной очень важной в случае с любым автомобилем величине – его пробеге.

Задокументированных сведений о высоких километражах автомобилей Subaru не так много, как хотелось бы, но есть несколько достоверных данных о том, что как минимум одной из них в мире удалось преодолеть отметку в 1 миллион километров. 

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Subaru Forester с пробегом свыше 1 миллиона км

Этим автомобилем является Subaru Forester 1998 года выпуска. Машина находится в Словении, а владеет ей местный музыкант Йернер Юнг. Автомобиль покупался им по совету друга, который назвал «Форестер» идеальным авто для поездок по бездорожью и в дикую природу для сбора грибов. 

Свой 1 миллион километров кроссовер Subaru преодолел еще в 2018 году, что оказалось эквивалентно 25 кругосветкам. И, что самое интересное, за этот невероятный пробег машина ни разу не сломалась. 

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По словам владельца Forester, все, что нужно его машине, чтобы продолжать работать, это регулярное обслуживание, которое проводится каждые 15 тысяч километров пробега.

Зафиксировать пробег своего автомобиля мужчина решил, опасаясь, что после отметки в 999999 км одометр машины перезапустится и вернется к нулю километров, поэтому на всякий случай сделал его фотографии. 

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Одометр Subaru Forester с самым высоким пробегом в мире

В какой-то момент обладатель Subaru-рекордсмена по пробегу задумался о том, чтобы сменить одометр. Это позволило бы ему дальше следить за тем, как его машина накатывает километраж, но затем этой идеи было решено отказаться. 

Но это может быть не единственный «Субару», которому далось проехать 1 миллион километров. В 2015 году пользователь профильного форума Subaru с ником «Wolverine12» создал тему, в которой рассказал о своем кроссовере Crosstrek.

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Subaru Crosstrek с неподтвержденным пробегом в 1,7 млн км

Мужчина работал медицинским курьером и был вынужден постоянно находиться за рулем. В итоге его автомобиль успел накатать 1 миллион 60 тысяч 325 миль или свыше 1,7 миллиона километров. Это гораздо больше, чем машина словенского музыканта Юнга. Но есть нюанс.

Subaru так и не подтвердила, что пробег Crosstrek является подлинным, поэтому самым выносливым «Субару» в мире остается Forester. 

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Фото:Subaru, соцсети

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