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У самого дешевого кроссовера Nissan появился второй шанс доехать до России

Текст: Алексей Шмидт
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Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появился на свет в 2020 году. Машина была адресована индийскому рынку и выпускалась исключительно в праворульной компоновке, но в «Ниссан» не скрывали, что хотят вывести ее в продажу в других странах.

В какой-то момент дизайн «Магнита» даже запатентовали в России и планировали собирать на «АвтоВАЗе», но до нашего рынка машина так и не доехала. Зато теперь у нее появился второй шанс осуществить задуманное.

На днях стало известно о том, что у самого доступного кроссовера Nissan появилась леворульная модификация, которую будут продавать на ближневосточных рынках. В последние годы именно они стали для России одним из доноров новых автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. 

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Леворульный Nissan Magnite для Ближнего Востока

Леворульная модификация «Магнита», которую на днях начнут продавать в Саудовской Аравии и других соседних странах, представляет собой рестайлинговый «паркетник», отличающийся от дореформенной модели новым бампером, переделанной решеткой радиатора и модернизированными блоками фар, у которых сменились внутренности.

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Внутри машины задействовали новые материалы отделки и переформатировали приборную панель.

Magnite для ближневосточных стран будут предлагать только с 1-литровым «наддувным» бензиновым мотором, развивающим 100 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит безальтернативному бесступенчатому вариатору.

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Для сравнения, на индийском рынке этот кроссовер доступен также с литровым «атмосферником» на 72 «силы», 5-скоростной «механикой» или «роботом». Полный привод для Nissan Magnite не предусмотрен ни в одной из модификаций. 

Продавать леворульный кроссовер на Ближнем Востоке будут по цене от 1,5 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту. Если машины начнут завозить к нам по альтернативному импорту, то их цена, разумеется, окажется гораздо выше. 

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Фото:Nissan

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