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Nissan Murano превратился в первый спорткар GT-R среди кроссоверов

Текст: Михаил Романченко
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Nissan Murano GT R 1 copy

Не так давно Nissan перестал принимать заказы на спорткар GT-R R35, что сильно расстроило его фанатов по всему миру. Одним из них является житель Малайзии, который взял ситуацию в свои руки и создал собственный GT-R, воспользовавшись имеющимся у него в распоряжении кроссовером Nissan Murano.

Уникальная машина задействует «Мурано» первого поколения, который после множества внешних изменений практически не узнать. 

Nissan Murano GT R 2 1
Nissan Murano, превращенный в аналог Nissan GT-R R35

Судя по выложенным в интернет снимкам проекта, автомобиль получил полностью переработанные переднюю и заднюю части кузова, которые отсылают к фирменным решениям GT-R R35. Решетка радиатора машины и ее воздухозаборники напоминают второй фейслифтинг этой модели, а фары и задние фонари, похоже, были взяты у более ранней машины.

Автор проекта расширил заднюю секцию автомобиля, чтобы разместить на ней двойные спойлеры. Впрочем, судя по зазорам в панелях, из-за этого дверь багажника теперь не открывается, поэтому получить доступ к грузовому отсеку машины можно только через салон. 

Nissan Murano GT R 5 copy

Остальной обвес автомобиля включает в себя специальный раздвоенный выхлоп, а также более широкие передние и задние крылья, дополнить которые по плану должны яркая краска и набор свежих легкосплавных колесных дисков. 

Nissan Murano GT R 8

Проект еще не завершен, поэтому пока непонятно, будет ли кроссовер Murano на базе GT-R отличаться от оригинального вседорожника.

Первая генерация «Мурано» появилась в 2002 году и использовала платформу седанов Altima и Maxima. Машине был положен 3,5-литровый атмосферный двигатель V6 от 350 Z на 245 л.с.

Для сравнения, мощность 3,8-литрового двигателя V6 спорткара GT-R с двойным турбонаддувом составляет 473 лошадиные силы и способна доходить до 600 л.с.

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Фото:Соцсети

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