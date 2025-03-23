Audi готовит маленький электро-кроссовер: известно когда он появится и сколько будет стоить

Как и большинство остальных крупных автопроизводителей, Audi в последние годы активно расширяет линейку электрических моделей. Одним из главных предстоящих пополнений в ней может стать маленький кроссовер, который будет работать на электротяге.

На днях своей информацией об этом проекте поделилось испанское издание «Motor.es», опубликовавшее первый рендер этой модели (заглавное изображение), а также раскрывший о ней ранее неизвестные подробности.

Европейские инсайдеры предполагают, что речь идет о «паркетнике» Q2 e-tron, который автопроизводитель из Ингольштадта анонсировал еще несколько лет назад. Это машина начального уровня, которая позиционируется как «батарейная» альтернатива A3 Sportback.

Предполагалось, что такой автомобиль увидит свет в 2026 году, но, похоже, премьера мини-кроссовера состоится чуть позже – в 2027-м. На это недавно намекнул босс Audi Гернот Дельнер.

Новинка может оказаться самым компактным Audi, а также перенять ряд решений у нового Skoda Elroq, но получить полный привод Quattro и запас хода до 700 километров на одном заряде.

Если информация о технических характеристиках Q2 e-tron подтвердится, то кроссовер вряд ли будет стоить дешево даже несмотря на свои небольшие размеры.

Журналисты ждут, что цена базовой версии этой модели вряд ли окажется ниже 40 тысяч евро или 3,7 миллиона рублей по действующему курсу.