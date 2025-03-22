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Audi A3, работающий на газе, оказался победителем немецкого теста на выносливость

Текст: Алексей Шмидт
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Для любого современного автомобиля отметка пробега в 100 тысяч километров считается важной вехой, преодоление которой может привести к будущим серьезным ремонтам и тратам. 

Именно этот показатель взял для анализа немецкий портал «Auto Bild» для своего рейтинга выносливости, в котором после каждых пройденных ста тысяч км машина из его автопарка попадает на «операционный стол» в автосервис.

Ей предстоит пройти полную разборку, в ходе которой механики определяют уровень износа тех или иных деталей, выявляя слабые места в технической части автомобиля.

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Audi A3 Sportback g-tron

Те машины, которые не ломаются на протяжении 100 тысяч км пробега, а их состояние после преодоления такого километража остается приемлемым, забираются на вершину общего ТОП-а. В 2025 году его «оседлал» один компактный хэтчбек Audi, использующий непопулярный вид топлива.

Самым крепким автомобилем в немецком рейтинге оказался Audi A3 Sportback g-tron, работающий на природном газе. Машина блистала в германском тесте на выносливость и надежность как ни один автомобиль ранее (испытания ведутся с 2014 года). 

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Интерьер Audi A3 Sportback g-tron

В течение первых 100 тысяч км хэтчбек не сломался ни разу, а финальный осмотр после тотального демонтажа деталей не выявил никаких серьезных претензий к его технической части. 

Напомним, Audi A3 Sportback g-tron считается биотопливной моделью, которая наряду с бензином способна использовать метан и синтетическое топливо e-gas.

На сжатом природном газе машина способна проезжать без дозаправки до 495 километров, а ее мощность в зависимости от выбранного двигателя может составлять 110 и 131 лошадиную силу соответственно.  

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Фото:Audi
ИСТОЧНИК:Auto Bild

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