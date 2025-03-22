Новый бюджетный кроссовер Nissan на базе Renault Duster 3 впервые подловили на тестах

В начале 2024 года Nissan анонсировала некий недорогой кроссовер, который будет построен на платформе бестселлера Renault Duster актуального, третьего по счету поколения.

Машина должна была увидеть свет примерно через год, но это так и не произошло. Компания ограничилась публикацией одного тизерного изображения (заглавное фото), демонстрирующего дизайн его передней части кузова.

На днях новый бюджетный SUV Nissan впервые был замечен во время испытаний на дорогах общего пользования. Прототип, обклеенный с ног до головы пленочной маскировкой, сфотографировали в Бразилии.

Журналисты ожидают от новинки Nissan фирменного дизайна передней части V-Motion, Y-образных светодиодных дневных ходовых огней, как в новом «Дастере», а также похожих на европейский SUV бамперов.

Никакие технические характеристики машины пока не приводятся. Зато известно, с какого рынка новый недорогой «паркетник» Nissan начнет свой путь. Первым и главным рынком сбыта для новинки станет Бразилия.

Выпуском машины займется предприятие в Резенде (Рио-де-Жанейро). В перспективе автомобиль имеет шансы выбраться за пределы Латинской Америки.

Точные сроки премьеры нового кроссовера Nissan на базе Renault Duster не раскрываются, но, скорее всего, премьеру машины стоит ждать ориентировочно в конце этого – начале следующего года.