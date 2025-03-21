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Новый Toyota RAV4 (XA60) показан во всех цветах кузова

Текст: Михаил Романченко
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2026 toyota rav4 hybrid and plug in hybrid makes scripted debut alongside the latest intel 248683 1 1

До дебюта шестого поколения кроссовера Toyota RAV4 остается менее года, но независимые дизайнеры уже начали на перебой прогнозировать изменения в экстерьере этой популярной японской модели.

Накануне среди них решило отметиться издание «TopElectricSUV». Его штатные художники продемонстрировали внешний облик будущего RAV4, который вот-вот перейдет в свежую генерацию (XA60), сразу в четырех цветах кузова (синем, красном, белом и темно-сером). Кроме того, этот журнал раскрыл о новом «РАВ4» ранее неизвестные подробности.

Кардинальным образом менять внешность RAV4 в «Тойоте» не решатся из-за того, чтобы ненароком не оттолкнуть клиентскую базу. Поэтому в ней дизайнеры будут опираться на нововведения, которые уже были применены в свежей генерации седана Camry.

2026 toyota rav4 hybrid and plug in hybrid makes scripted debut alongside the latest intel 2 1

Как видно на рендерах, от машины ждут более авантюрного внешнего вида, который дизайнеры Toyota постараются достигнуть за счет новой конструкции светотехники автомобиля и 3D-решетки радиатора, окрашенной в цвет кузова. 

При этом боковой профиль автомобиля, скорее всего, перемены не затронут, а корма если и поменяется, то за счет других задних фонарей. 

2026 toyota rav4 hybrid and plug in hybrid makes scripted debut alongside the latest intel 4 1
Toyota RAV4 нового поколения (XA60) на неофициальных рендерах

По слухам, самый продаваемый кроссовер Toyota в мире в новом поколении может отказаться от версии с ДВС. Вместо них машине будут положены только гибридные силовые установки (классическая HEV и подзаряжаемая PHEV). 

Под капот реформенный RAV4 может получить тот же силовой агрегат Toyota Hybrid System 5 (THS 5) от Camry, мощность которого составляет 225 лошадиных сил в случае с передним приводом и 232 л.с. в варианте 4WD. 

Ранее известная подключаемая гибридная модификация RAV4 PHEV (Prime) может обзавестись обновленными электромоторами и более емким аккумуляторным блоком, которые обеспечат ей дополнительную мощность и увеличение запаса хода. 

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Фото:TopElectricSUV

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