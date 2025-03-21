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Надежный, вместительный и богато оснащенный минивэн Toyota теперь в России

Текст: Алексей Шмидт
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Модель Granvia появилась в портфолио Toyota еще в 90-х. Такое имя было присвоено премиальным минивэнам. Впоследствии это название исчезло на время, но затем вернулось для самой богатооснащенной модификации модели Hiace. 

Сейчас такие машины предлагаются на множестве рынков, в том числе на Ближнем Востоке, в Австралии и странах Юго-Восточной Азии. А недавно Granvia стала доступна и для россиян.

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Минивэн Toyota Granvia

Как удалось выяснить нашей редакции, накануне на рынке РФ начали предлагать под заказ новые минивэны Toyota Granvia, которые обещают ввезти в страну по «серым» каналам импорта.

Это машины в комплектации Premium, арсенал которых включает в себя наличие практически всех последних систем безопасности и водительских ассистентов.

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Интерьер Toyota Granvia

Кроме них покупателям этой модели можно рассчитывать на бесключевой доступ, кожаный салон, климатическую систему, сиденья с функциями электрической регулировки в широком диапазоне, множество розеток на 12-вольт, мультируль, камеру заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, а также датчики света и дождя.

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Под капотом Toyota Granvia установлен надежный 2,8-литровый дизельный мотор, выдающий 177 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и система заднего привода.

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У этой модели также существует версия с 3,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 на 270 лошадиных сил, но для покупателей в РФ она на данный момент недоступна. 

Заказ Toyota Granvia 2025 года выпуска в Россию обойдется покупателю такой машины в 8 миллионов 670 тысяч рублей. Утверждается, что эта сумма включает в себя оформление и доставку машины в страну под ключ. 

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Фото:Toyota

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