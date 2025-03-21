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Недорогой соперник Duster из Японии показал себя в виде Jeep

Текст: Ростислав Архипов
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Сегодня в линейке Honda есть сразу несколько бюджетных моделей, одна из которых является прямым конкурентом популярной во всем мире кроссовера Renault Duster. Машина носит имя WR-V и положена рынкам развивающихся стран. 

Недавно японская марка DAMD, специализирующаяся на модернизациях и модификациях автомобилей местных брендов, представила свою новую работу. В ее основу лег как раз «паркетник» Honda WR-V.

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Кроссовер Honda WR-V в тюнинге под Jeep

Автомобиль получил название WR-V Reverb и представляет собой гораздо более брутальный вседорожник, чем оригинальная Honda. Машину наделили дизайном, который обладает ретро-мотивами и отсылает к знаменитому классическому внедорожнику Jeep Cherokee из 90-х годов прошлого столетия. 

Рецепт превращения тривиального бюджетного кроссовера во вседорожник, который по уровню брутальности переплюнет даже третье поколение Duster, оказался прост. Автомобиль оснастили переработанной передней частью кузова с шестиканальной решеткой радиатора, прямоугольными фарами и более массивным бампером. 

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Боковые стороны WR-V было решено украсить серебристыми накладками, усиливающими ретро-шарм машины, а также добавить ей «внедорожности» благодаря «зубастым» покрышкам BF-Goodrich A/T.

Мощностные характеристики машины было решено оставить нетронутыми, поэтому под капотом «Хонды» с дизайном под «Джип» работает стоковый для нее 1,5-литровый бензиновый мотор i-VTEC, помогает которому бесступенчатая вариаторная трансмиссия CVT. Максимальная мощность такой связки составляет 118 лошадиных сил.

В какую цену для заказчика обойдется трансформация его Honda WR-V в подобие классического Jeep авторы тюнинг-кита не уточняют.

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Фото:DAMD

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