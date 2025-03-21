Новый Nissan Micra появится уже в этом году: известны подробности

Nissan готовит для Европы две компактные электрические модели. Одна из них станет двоюродным братом Renault 5 и, вероятно, получит имя Micra. Возвращение знаменитого хэтчбека «Ниссан» намечено на этот год.

На днях французский портал «L’argus» выложил первые неофициальные изображения новой Micra, на которых машине достался внешний облик, похожий на прототип Nissan Concept 20-23 образца 2023 года.

Nissan Concept 20-23

Главной особенностью в дизайне автомобиля станут необычные округлые блоки светодиодных дневных ходовых огней, в которые аккуратно впишут основную светотехнику.

Кроме того, машине должен достаться сложный по конструкции передний бампер, узкий кроссоверный пластиковый обвес на колесных арках и порогах, а также контрастная черная крыша.

Неофициальные рендеры нового Nissan Micra и Renault 5

Родство с возрожденным Renault 5 заставит новую «Микру» использовать технику своего французского двоюродного брата и его платформу AmpR Small. Ожидается, что для электрички «Nissan» предложат два варианта емкости тяговых батарей.

В стартовой модификации покупатели японского хэтчбека смогут рассчитывать на аккумулятор с показателем в 40 кВт/ч, который обеспечит машине дальнобойность на уровне 305 километров.

Что касается «топового» варианта, то здесь ждут более объемной батареи на 52 кВт/ч, с которой новая «Микра» сможет проезжать без подзарядки свыше 400 км.