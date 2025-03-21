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Пикап Nissan Navara примерил внешность долгожданного нового поколения

Текст: Алиса Шашкова
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Действующая генерация пикапа Nissan Navara дебютировала в июне 2014 года. С тех пор машина прошла через одно полноценное обновление, датированное 2020-м годом. За этот долгий период большинство конкурентов «Навары» уже давно перешли в свежие поколения и оторвались от нее с точки зрения современности.

Работы над новой Navara уже в процессе. Причем премьера автомобиля может состояться в этом году.

Известно, что машина будет основана на новой генерации модели Mitsubishi L200/Triton, Nissan может внести в свой проект ряд изменений, чтобы отделить две одинаковых модели друг от друга по крайней мере внешне. 

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Navara

Независимый дизайнер Эндрю Герреро, работающий на филиппинское отделение журнала «Top Gear», воспользовался крупицами информации об этом проекте, собрал их воедино и показал, как может выглядеть Navara в долгожданном новом поколении. 

По мнению цифрового художника, общая форма и пропорции в новом «Навара» будут перенесены с модели Mitsubishi L200/Triton.

Машине достанется решетка радиатора с сотовой структурой, вдохновленная той, что недавно появилась в новом Patrol, С-образные светодиодные дневные ходовые огни, полукруглые колесные арки и вертикальные фонари, которые были срисованы с официального прошлогоднего тизера.

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Navara

Какие двигатели будут положены новой Navara? Инсайдеры предполагают, что машине достанется дизельный мотор Mitsubishi L200/Triton, известный как 2,4 MIVEC. Его отдача в Mitsubishi L200/Triton в зависимости от версии варьируется от 150 до 204 л.с.

Пару двигателю составит МКПП или автоматическая коробка передач, а привод можно будет выбрать из заднего или полного.

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Фото:Andrew Guerrero/Top Gear

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