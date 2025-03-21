Пикап Nissan Navara примерил внешность долгожданного нового поколения

Действующая генерация пикапа Nissan Navara дебютировала в июне 2014 года. С тех пор машина прошла через одно полноценное обновление, датированное 2020-м годом. За этот долгий период большинство конкурентов «Навары» уже давно перешли в свежие поколения и оторвались от нее с точки зрения современности.

Работы над новой Navara уже в процессе. Причем премьера автомобиля может состояться в этом году.

Известно, что машина будет основана на новой генерации модели Mitsubishi L200/Triton, Nissan может внести в свой проект ряд изменений, чтобы отделить две одинаковых модели друг от друга по крайней мере внешне.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Navara

Независимый дизайнер Эндрю Герреро, работающий на филиппинское отделение журнала «Top Gear», воспользовался крупицами информации об этом проекте, собрал их воедино и показал, как может выглядеть Navara в долгожданном новом поколении.

По мнению цифрового художника, общая форма и пропорции в новом «Навара» будут перенесены с модели Mitsubishi L200/Triton.

Машине достанется решетка радиатора с сотовой структурой, вдохновленная той, что недавно появилась в новом Patrol, С-образные светодиодные дневные ходовые огни, полукруглые колесные арки и вертикальные фонари, которые были срисованы с официального прошлогоднего тизера.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Navara

Какие двигатели будут положены новой Navara? Инсайдеры предполагают, что машине достанется дизельный мотор Mitsubishi L200/Triton, известный как 2,4 MIVEC. Его отдача в Mitsubishi L200/Triton в зависимости от версии варьируется от 150 до 204 л.с.

Пару двигателю составит МКПП или автоматическая коробка передач, а привод можно будет выбрать из заднего или полного.