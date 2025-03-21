Брутальный 7-местный вседорожник Xiaomi Kunlun выбрался на тесты

Компания Xiaomi готовится расширить свою модельную линейку самым крупным автомобилем. Сейчас этот проект известен под обозначением «Kunlun». Его запуск должен состояться после выхода в продажу кроссовера YU7.
На днях машина снова выехала на тесты, где ее удалось запечатлеть местным папарацци. Судя по сделанным снимкам, вседорожник будет иметь крупные габариты, намного превосходящие готовящийся к премьере в 2025 году «паркетник YU7.
Более того, машине предстоит отличиться от действующих моделей Xiaomi брутальным внешним обликом без плавных линий, свойственных седану SU7.
Автомобилю может достаться крыша с лидаром, трехрядный салон, коренастая форма кормы и большое заднее стекло.
Отход от спортивного стиля, увеличение колесной базы и общей массы должно заставить Xiaomi задействовать в этой модели усилитель запаса хода, но конкретные цифры дальнобойности машины на одном заряде пока засекречены.
По слухам, приводить в движение вседорожник Kunlun предстоит двухмоторной силовой установке, которая будет сочетать в себе ДВС и электромотор. Машине достанется система полного привода и умная технология управления задними колесами, которая пригодится в условиях езды и парковки на узких улицах.
Соперничать за покупателей новинка Xiaomi собирается с такими крупными моделями как Li Auto L9 и Huawei Aito M9.
Презентация вседорожника Kunlun должна состояться в 2026 году.