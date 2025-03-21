Брутальный 7-местный вседорожник Xiaomi Kunlun выбрался на тесты

Компания Xiaomi готовится расширить свою модельную линейку самым крупным автомобилем. Сейчас этот проект известен под обозначением «Kunlun». Его запуск должен состояться после выхода в продажу кроссовера YU7.

На днях машина снова выехала на тесты, где ее удалось запечатлеть местным папарацци. Судя по сделанным снимкам, вседорожник будет иметь крупные габариты, намного превосходящие готовящийся к премьере в 2025 году «паркетник YU7.

Более того, машине предстоит отличиться от действующих моделей Xiaomi брутальным внешним обликом без плавных линий, свойственных седану SU7.

Прототип нового вседорожника Xiaomi Kunlun

Автомобилю может достаться крыша с лидаром, трехрядный салон, коренастая форма кормы и большое заднее стекло.

Отход от спортивного стиля, увеличение колесной базы и общей массы должно заставить Xiaomi задействовать в этой модели усилитель запаса хода, но конкретные цифры дальнобойности машины на одном заряде пока засекречены.

По слухам, приводить в движение вседорожник Kunlun предстоит двухмоторной силовой установке, которая будет сочетать в себе ДВС и электромотор. Машине достанется система полного привода и умная технология управления задними колесами, которая пригодится в условиях езды и парковки на узких улицах.

Соперничать за покупателей новинка Xiaomi собирается с такими крупными моделями как Li Auto L9 и Huawei Aito M9.

Презентация вседорожника Kunlun должна состояться в 2026 году.