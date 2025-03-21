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Toyota отправит в ремонт сразу три популярные модели: Alphard, Sienna и Camry Hybrid

Текст: Михаил Романченко
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В последнее время машины Toyota все чаще подвергаются отзывным кампаниям. Но на этот раз сервисная акция затронула сразу три популярные модели этого автопроизводителя.

Японский бренд объявил об отзыве на родине минивэнов Alphard и Sienna, а также седана Camry Hybrid.

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Toyota Alphard

Первой моделью, которая пройдет через ремонт, станет Alphard. В машине обнаружилась проблема деформации обшивки капота из-за неправильного крепления. Она может вызывать ее трещины, а также расшатывание. Под отзыв попадают машины, выпущенные в период с 30 июля 2020 по 23 ноября 2020 года. 

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Toyota Sienna

Следующим автомобилем Toyota, который ждет отзыв, является Sienna. В популярном минивэне нашли проблемы со спинками третьего ряда, на которых на заводе должным образом не затянули болты.

При ДТП этот дефект может вызвать травмы пассажиров. Отзыв распространяется на машины, сошедшие с конвейера с 5 января 2021 по 16 января 2025 года.

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Toyota Camry Hybrid

Что касается третьей сервисной кампании, то она затронет гибридную версию седана Camry. В этом бестселлере Toyota может возникнуть неисправность топливного насоса из-за деформации его лопастей.

В случае такой поломки на приборной консоли автомобиля загорится сигнальная лампа и предупреждающее сообщение, а сама машина начнет терять мощность, дергаться, а затем ее двигатель выключится и запустить его снова уже не получится. 

Под ремонт попадут автомобили, произведенные в период с марта 2019 по май 2019 года. 

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Фото:Toyota

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