От 43 автомобилей Audi 1980-х и начала 1990-х годов хотят избавиться за 30 млн рублей

В мире существует недюжинное количество автомобильных стоянок, где машины доживают свой век и гниют на открытом воздухе. Но иногда такие площадки становятся лакомым кусочком для бизнесменов, которые затем всеми силами пытаются избавиться от ржавеющих на этой земле брошенных машин.

Одна из таких историй произошла в США, где новый владелец стоянки выставил на продажу коллекцию Audi, охватывающую более 40 лет. Она включает в себя 41 автомобиль, который выпускался в период с 1983 по 1991 год, а общее их количество достигает 43 машин.

Audi, выставленные оптом на продажу за 350.000 долларов

Вместе с автомобилями, судя по фотографиям состояние которых является удручающим, продавец готов распрощаться с большим количеством деталей для них: от кузовных панелей и колесных дисков до компонентов подвески и элементов двигателей.

В объявлении отмечается, что новый владелец этой коллекции должен забрать все, что ему полагается, в течение 30 дней с момента подписания договора.

Продавец даже согласен помочь ему с их погрузкой, лишь бы быстрее освободить место на своей стоянке.

Заявленная стоимость коллекции Audi, обозначенная на аукционе eBay, составляет 350 тысяч долларов. При пересчете на российскую валюту это без малого 30 миллионов рублей.