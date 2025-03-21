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У Hyundai может появиться крутой пикап на базе рамной модели General Motors

Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai gmc Canyon 1

Прошлой осенью в интернет утекла информация о переговорах Hyundai и General Motors. Обе компании собирались заключить соглашение, чтобы успешнее конкурировать с китайскими автопроизводителями, обмениваясь некоторыми технологиями и платформами.

Агентство «Reuters» сообщает, что GM собирается дать корейской компании один из своих рамных пикапов (Chevrolet или GMC). Взамен американский автогигант получит два электрических фургона Hyundai.

Обмен платформами может положить начало более широкому партнерству Hyundai и General Motors, которое позволит обеим компаниям заметно сэкономить, воспользовавшись бизнес моделью бейдж-инжиниринга.

Hyundai gmc Canyon
Рендер нового пикапа Hyundai на базе GMC Canyon

Утверждается, что вскоре корейский автопроизводитель получит доступ к североамериканским среднеразмерным пикапам GM, которые конкурируют с Ford Ranger. 

Что касается электрических фургонов, которые получит General Motors, то их будут продавать как под маркой Hyundai, так и под суббрендами GM – Chevrolet и, возможно, GMC. Их выпуск будет осуществляться в Южной Корее. 

Сейчас Hyundai работает над неким небольшим батарейным фургоном, а также над его крупной версией, которые должны составить конкуренцию на рынке Mercedes-Benz eSprinter и Ford E-Transit.

Еще одним компонентом грядущей большой сделки между двумя крупнейшими мировыми автопроизводителями может стать бестселлер Hyundai Creta, который южнокорейский автогигант позволит продавать General Motors под своими суббрендами на рынке Бразилии. 

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Фото:CarExpert
ИСТОЧНИК:Reuters

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