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Renault начнет выпуск вседорожника практичнее Duster

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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В 2023 году Renault перевела бестселлер Duster в третье поколение, а теперь готовится представить его практичный аналог. Машина уже была представлена в виде концепта прошлой осенью, но до ее серийного производства остается совсем немного времени.

Речь идет о пикапе Renault Niagara. Шоу-кар с аналогичным названием был показан в конце сентября 2024 года и выделялся своим брутальным внешним видом, который, по слухам, сохранится даже в товарной версии этой модели.

Концепт-кар Renault Niagara

На днях глава дизайн-центра «Рено» в Латинской Америке Даниэль Нозаки рассказал, что выпуск «Ниагары» стартует уже в конце этого года, а официальная премьера машины состоится в 2026 году. 

Серийный автомобиль обещает оказаться близким по дизайну к концептуальному, сохранив его фары, двери, скрытые ручки в задних стойках, фонари и даже откидную дверцу грузового отсека. 

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Машина заявлена как пикап для тех, кому нужна не высокая грузоподъемность, а комфортный и технологичный практичный автомобиль. 

В основу Renault Niagara должна лечь та же платформа, что и в случае с недавно представленным бюджетным кроссовером Renault Kargian – RGMP. Машина получит систему 4WD, а в будущем может обзавестись даже полностью электрической версией.

Окончательное решение по механической части модели будет принято после того, как у нее появится 1,3-литровый турбомотор, работающий в составе гибридной силовой установки. 

Выпуск машины будет налажен в Аргентине. 

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Фото:Renault

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