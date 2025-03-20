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Недорогой кроссовер Mitsubishi, за которым выстраивались очереди, получил новую версию

Текст: Михаил Романченко
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В 2023 году Mitsubishi представила новый бюджетный кроссовер XForce, который был адресован странам Юго-Восточной Азии. Сразу после своего дебюта машина стала настоящим бестселлером, собрав рекордное количество предзаказов и вызвав ажиотажный спрос среди покупателей. 

С тех пор автомобиль распространился за пределы ЮВА, добравшись до рынка Ближнего Востока, Латинской Америки и даже Африки. А вчера вечером у него наконец-то появилась новая версия, которая позволит покупателям сэкономить на топливе.

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Гибридный Mitsubishi XForce HEV

Речь идет о гибридной модификации XForce HEV, использующей 1,6-литровый 4-цилиндровый мотор 4A92 MIVEC на 95 «сил» и 134 Нм и электромотора мощностью 116 л.с. и 255 Нм. 

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По словам представителей Mitsubishi, эта система перебралась в «ИксФорс» с компактвэна Xpander HEV и работает в паре с недавно разработанной 2-скоростной трансмиссией и технологией экономии топлива. Средний расход горючего такого кроссовера составит всего 4,1-литр на 100 километров. 

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Внешне гибридная версия XForce практически не отличается от модификации с ДВС, но все же выделяется на ее фоне слегка другой решеткой радиатора с дополнительными хромированными горизонтальными планками и новыми элементами декора в нижней части бампера.

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Еще проще идентифицировать HEV-вариант компакта Mitsubishi можно будет по соответствующим шильдикам, специально выделенным синим цветом. 

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Другие доработки бюджетного кроссовера включают в себя появление у него семи ездовых режимов вместо четырех у обычного «паркетника» и расширенный список систем безопасности.

Первой страной, где запустят Mitsubishi XForce HEV, станет Таиланд. Там за машину собираются просить от 899 тысяч бат или 2 миллионов 248 тысяч рублей. 

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Фото:Mitsubishi

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