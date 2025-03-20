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Высокопроизводительный седан Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения показали на неофициальных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Mitsubishi сняла с конвейера знаменитый высокопроизводительный седан Lancer Evolution в 2016 году, не предусмотрев для него преемника. Многие фанаты этой модели просили вернуть ее в строй на протяжении долгих лет, но руководство японского автопроизводителя пока остается непреклонно и сосредоточено на развитии линейки кроссоверов и внедорожников.

Но на днях идею появления Lancer Evo 11-го поколения вернули в массы дизайнеры итальянского портала «Quattroruote», выложившие на своих страницах в соцсетях первые неофициальные изображения такой «четырехдверки».

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Репрезентационное изображение Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения

Автором рендеров называют независимого художника Алексиса Понселе, который ранее работал в европейском дизайн-отделении китайского автопроизводителя GAC. 

Художник создавал концепт Lancer Evo XI на основе предыдущего поколения этой модели, попутно позаимствовав многие визуальные решения у действующей линейки автомобилей Mitsubishi.

Седану достался поистине крутой дизайн с узкой LED-светотехникой спереди и сзади, обилие резких линий кузова и воздуховодов, массивный спойлер и даже полноценный гоночный диффузор.

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Репрезентационное изображение Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения

По словам автора этих изображений, машина задумывалась им как автомобиль, который будет использовать под капотом двигатель внутреннего сгорания, а не электрический мотор, а также иметь систему полного привода. 

Жаль, но этот концепт так и останется виртуальным. Ни о каком возрождении модели Lancer по крайней мере в том виде, который всем хорошо известен, сейчас речи не идет. 

Ближайшим важным воскрешением в модельной линейке Mitsubishi должно стать возвращение внедорожника Pajero, который может оказаться премиальным гибридным кроссовером.

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Фото:Quattroruote

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