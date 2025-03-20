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Новый мини-электрокар Honda появится в 2025 году: как он будет выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Honda, как и остальные крупные японские автопроизводители, постепенно расширяет свою линейку электромобилей. Основной упор в ней сделан на доступных компактах. К примеру, не так давно компания представила компактвэн N-VAN, а теперь готовится показать хэтчбек на базе модели N-ONE e:.

Портал «BestCarWeb» раскрыл о новинке японского автопроизводителя свежие подробности, показав машину на первых неофициальных рендерах.

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Считалось, что «батарейный» N-ONE будет повторять дизайн модели с бензиновым двигателем, но прогноз японских инсайдеров выглядит иначе.

Электрокару может быть положен увеличенный бампер, специальный пластиковый обвес над крыльями, а также более аэродинамичные колесные диски. 

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Неофициальный рендер нового электрокара Honda N-ONE (BestCarWeb)

В машине собираются использовать улучшенную платформу, которая позволит установить в него аккумулятор увеличенной емкости. 

В таком случае запас хода «батарейного» хэтчбека превысит отметку в 245 километров (как у N-VANe) и окажется близок к цифре 300 км. 

Премьеру нового электромобиля ждут ориентировочно летом этого года.

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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