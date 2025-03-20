Новый мини-электрокар Honda появится в 2025 году: как он будет выглядеть

Honda, как и остальные крупные японские автопроизводители, постепенно расширяет свою линейку электромобилей. Основной упор в ней сделан на доступных компактах. К примеру, не так давно компания представила компактвэн N-VAN, а теперь готовится показать хэтчбек на базе модели N-ONE e:.

Портал «BestCarWeb» раскрыл о новинке японского автопроизводителя свежие подробности, показав машину на первых неофициальных рендерах.

Считалось, что «батарейный» N-ONE будет повторять дизайн модели с бензиновым двигателем, но прогноз японских инсайдеров выглядит иначе.

Электрокару может быть положен увеличенный бампер, специальный пластиковый обвес над крыльями, а также более аэродинамичные колесные диски.

Неофициальный рендер нового электрокара Honda N-ONE (BestCarWeb)

В машине собираются использовать улучшенную платформу, которая позволит установить в него аккумулятор увеличенной емкости.

В таком случае запас хода «батарейного» хэтчбека превысит отметку в 245 километров (как у N-VANe) и окажется близок к цифре 300 км.

Премьеру нового электромобиля ждут ориентировочно летом этого года.