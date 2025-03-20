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Dacia Sandero хочет обновиться перед переходом в новое поколение

Текст: Алексей Шмидт
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Спустя 4 года на рынке актуальная генерация бестселлера Dacia Sandero готовится к плановому рестайлингу. Недавно в Сеть слили первые шпионские фотографии реформенного румынского хэтчбека в версии Stepway, который был замаскирован спереди и сзади, а теперь о нем стали известны свежие подробности.

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Прототип обновленного Dacia Sandero

Предполагается, что основные изменения в обновленном «Сандеро» произойдут спереди, где появится новый бампер, светодиодные фары в стиле Duster 3 поколения и нового кроссовера Bigster, а также модернизированная решетка радиатора.

Корма машины поменяется за счет фонарей другой формы и перелицованного бампера, а боковины благодаря новым колесным дискам.

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Прототип обновленного Dacia Sandero

На повестке в случае с новым Sandero стоит вопрос электрификации. В машине может дебютировать новое поколение мягких гибридных двигателей, ранее доставшихся Bigster, которые присоединятся к нынешнему бензиновому мотору на 90 лошадиных сил и биотопливной силовой установке Eco-G на 100 л.с.

Презентация обновленного «Сандеро» должна состояться в конце 2025 года, а в продажу машина поступит во второй половине 2026 года. 

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Неофициальный рендер полностью электрической версии Dacia Sandero

Полностью электрическая версия Dacia Sandero (рендер выше) должна увидеть свет в 2027 году. Двигатели и аккумуляторы для нее, скорее всего, будут взяты с Renault 4 и Renault 5 E-Tech. 

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Фото:motor.com, соцсети

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