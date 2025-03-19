Популярный в Японии кроссовер Toyota начального уровня вот-вот обновится: расход топлива упадет на 0,3-литра на 100 км

С момента своего дебюта в начале 2019 года субкомпактный кроссовер Toyota Raize добился отличных результатов в Японии. Машина, построенная на базе Daihatsu Rocky, близка к тому, чтобы спустя почти 6 лет производственного цикла пережить рестайлинг.

Больших ожиданий от модернизации автомобиля в японской прессе нет. Хотя о некоторых потенциальных изменениях «паркетника» инсайдерам уже известно.

Актуальный Toyota Raize

По информации журналистов, имеющих источники внутри Toyota, новый Raize сохранит актуальную длину в 4-метра и ширину в 1,7-метра. Эти габариты оказались идеальными для узких японских улочек и переулков, что оценили покупатели машины.

При этом экстерьер субкомпакта, напротив, переживет некоторые перемены. Машине могут достаться новомодные С-образные ДХО, которые ранее появились на последних моделях «Тойоты» вроде Prius и Camry, а также светодиодные световые полосы на верхнем краю кожуха радиатора.

Актуальный Toyota Raize

Агрегатная линейка автомобиля может обзавестись новым вариантом двигателя. Существует высокая вероятность, что Toyota Raize получит гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового ДВС, которая сейчас также применяется под капотом популярного кроссовера Yaris Cross.

С ней расход топлива машины составит в среднем всего 3,3-литра на 100 км. Это на 0,3-литра меньше, чем делает ее актуальная гибридная система на базе 1,2-литрового ДВС.