ДомойАвтоновости сегодняПопулярный в Японии кроссовер Toyota начального уровня вот-вот обновится: расход топлива упадет...

Популярный в Японии кроссовер Toyota начального уровня вот-вот обновится: расход топлива упадет на 0,3-литра на 100 км

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия toyota raize full side view 730495 1

С момента своего дебюта в начале 2019 года субкомпактный кроссовер Toyota Raize добился отличных результатов в Японии. Машина, построенная на базе Daihatsu Rocky, близка к тому, чтобы спустя почти 6 лет производственного цикла пережить рестайлинг. 

Больших ожиданий от модернизации автомобиля в японской прессе нет. Хотя о некоторых потенциальных изменениях «паркетника» инсайдерам уже известно.

toyota raize front angle low view 213750
Актуальный Toyota Raize

По информации журналистов, имеющих источники внутри Toyota, новый Raize сохранит актуальную длину в 4-метра и ширину в 1,7-метра. Эти габариты оказались идеальными для узких японских улочек и переулков, что оценили покупатели машины.

При этом экстерьер субкомпакта, напротив, переживет некоторые перемены. Машине могут достаться новомодные С-образные ДХО, которые ранее появились на последних моделях «Тойоты» вроде Prius и Camry, а также светодиодные световые полосы на верхнем краю кожуха радиатора. 

toyota raize rear medium side view 484242
Актуальный Toyota Raize

Агрегатная линейка автомобиля может обзавестись новым вариантом двигателя. Существует высокая вероятность, что Toyota Raize получит гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового ДВС, которая сейчас также применяется под капотом популярного кроссовера Yaris Cross.

С ней расход топлива машины составит в среднем всего 3,3-литра на 100 км. Это на 0,3-литра меньше, чем делает ее актуальная гибридная система на базе 1,2-литрового ДВС.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Сельские жители Китая массово покупают поддельные люксовые автомобили

Знаменитый компакт-кар Citroen возродится в современном обличии

Самый продаваемый кроссовер Mazda показали во всей красе...

Модный космический минивэн Hyundai Staria готов к рестайлингу...

Хардкорный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution показан в современном...

Легендарный Mercedes CLK DTM 2000, известный по гонкам...

Раскрыта Honda с самым большим пробегом в мире

Toyota Land Cruiser 250 превратился в пуленепробиваемую крепость,...

Lada Niva T-134: «АвтоВАЗ» снова заморозил размороженный ранее...

Hyundai Creta 3 поколения сменит дизайн и станет...

Новый Nissan Cube может оказаться тайным братом Honda...

Кроссовер Suzuki Grand Vitara готовится обрести 7-местную версию 

30 лет назад Ford построил монстра-скорости, но побоялся...

Новое поколение долгожданного SUV-бестселлера Toyota ждет кардинальный редизайн

Volkswagen хочет выпустить бюджетный рамный внедорожник на платформе...

В заброшенном дилерском центре обнаружили коллекцию новых классических...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+