Популярный в Японии кроссовер Toyota начального уровня вот-вот обновится: расход топлива упадет на 0,3-литра на 100 км

С момента своего дебюта в начале 2019 года субкомпактный кроссовер Toyota Raize добился отличных результатов в Японии. Машина, построенная на базе Daihatsu Rocky, близка к тому, чтобы спустя почти 6 лет производственного цикла пережить рестайлинг.
Больших ожиданий от модернизации автомобиля в японской прессе нет. Хотя о некоторых потенциальных изменениях «паркетника» инсайдерам уже известно.
По информации журналистов, имеющих источники внутри Toyota, новый Raize сохранит актуальную длину в 4-метра и ширину в 1,7-метра. Эти габариты оказались идеальными для узких японских улочек и переулков, что оценили покупатели машины.
При этом экстерьер субкомпакта, напротив, переживет некоторые перемены. Машине могут достаться новомодные С-образные ДХО, которые ранее появились на последних моделях «Тойоты» вроде Prius и Camry, а также светодиодные световые полосы на верхнем краю кожуха радиатора.
Агрегатная линейка автомобиля может обзавестись новым вариантом двигателя. Существует высокая вероятность, что Toyota Raize получит гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового ДВС, которая сейчас также применяется под капотом популярного кроссовера Yaris Cross.
С ней расход топлива машины составит в среднем всего 3,3-литра на 100 км. Это на 0,3-литра меньше, чем делает ее актуальная гибридная система на базе 1,2-литрового ДВС.