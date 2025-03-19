Знаменитый компакт-кар Citroen возродится в современном обличии

В последние годы автопроизводители начинают все чаще использовать в своих новых проектах ретро-дизайн. Не обошла стороной эту тенденцию и французская марка Citroen, которой сейчас владеет концерн Stellantis.

Недавно компания пообещала, что выпустит современную версию своего знаменитого компакт-кара 2CV, который станет полноценным электромобилем.

Оригинальный Citroen 2CV

Работа над этим проектом началась еще в прошлом году. Машина позиционируется как ответ электромобилю Renault 5.

Британский портал «WhatCar» предполагает, что хэтчбеку достанутся круглые фары, роднящие его с оригинальным 2CV, капот с множеством линий выштамповок, идущих от лобового стекла к бамперу, а также закрытые задние колесные арки.

Предположительный вариант дизайна нового Citroen 2CV (WhatCar)

Чтобы снизить цену, новинка Citroen с большой долей вероятности будет использовать те же основы, что и модель Citroen e-C3.

Тем не менее, в модельной линейке компании эта машина не станет самой компактной. Удел быть самым маленьким автомобилем бренда останется за квадроциклом Ami.

О запасе хода и мощности французской новинки пока ничего неизвестно. Причем, что необычно, журналисты на этот счет пока даже не строят предположения.

Напомним, оригинальный Citroen 2CV находился в производстве в период с 1948 по 1990-е годы. За 52 года выпуска по всему миру было распродано свыше 3 миллионов 800 тысяч экземпляров этой модели.